Απάτη με ΜΚΟ: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των Φιρινίδη και Μανησιώτη

Υπάρχει διαφωνία για την υπερασπιστική γραμμή, σύμφωνα με τον δικηγόρο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Απάτη με ΜΚΟ: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των Φιρινίδη και Μανησιώτη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος παραιτήθηκε από την υπεράσπιση των Κωνσταντίνου Φιρινίδη και Βασιλικής Μανησιώτη στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».
  • Η παραίτηση οφείλεται σε διαφωνίες σχετικά με την περαιτέρω υπερασπιστική γραμμή και τον δημόσιο χειρισμό της.
  • Η συνεργασία ολοκληρώθηκε μετά τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή.
  • Η διακοπή της συνεργασίας αφορά τη χάραξη της υπερασπιστικής στρατηγικής και τον τρόπο δημόσιας έκφρασής της.
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Παραιτήθηκε από την υπεράσπιση του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της Βασιλικής Μανησιώτη, των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος.

Ο δικηγόρος, μέσω ανακοίνωσης, ξεκαθάρισε ότι δεν συνεχίζει να εκπροσωπεί τους δύο κατηγορουμένους, επικαλούμενος διαφωνίες σχετικά με την περαιτέρω υπερασπιστική γραμμή και τον τρόπο δημόσιας παρουσίασής της.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Τσάκο, η συνεργασία ολοκληρώθηκε μετά το πέρας των απολογιών των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή.

Όπως εξήγησε, η διακοπή της συνεργασίας οφείλεται σε διαφωνία για τη χάραξη της υπερασπιστικής στρατηγικής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα εκφράζεται δημόσια.

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