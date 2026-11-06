Απάτη με ΜΚΟ: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των Φιρινίδη και Μανησιώτη

Snapshot Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος παραιτήθηκε από την υπεράσπιση των Κωνσταντίνου Φιρινίδη και Βασιλικής Μανησιώτη στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Η παραίτηση οφείλεται σε διαφωνίες σχετικά με την περαιτέρω υπερασπιστική γραμμή και τον δημόσιο χειρισμό της.

Η συνεργασία ολοκληρώθηκε μετά τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή.

Η διακοπή της συνεργασίας αφορά τη χάραξη της υπερασπιστικής στρατηγικής και τον τρόπο δημόσιας έκφρασής της. Snapshot powered by AI

Παραιτήθηκε από την υπεράσπιση του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της Βασιλικής Μανησιώτη, των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος.

Ο δικηγόρος, μέσω ανακοίνωσης, ξεκαθάρισε ότι δεν συνεχίζει να εκπροσωπεί τους δύο κατηγορουμένους, επικαλούμενος διαφωνίες σχετικά με την περαιτέρω υπερασπιστική γραμμή και τον τρόπο δημόσιας παρουσίασής της.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Τσάκο, η συνεργασία ολοκληρώθηκε μετά το πέρας των απολογιών των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή.

Όπως εξήγησε, η διακοπή της συνεργασίας οφείλεται σε διαφωνία για τη χάραξη της υπερασπιστικής στρατηγικής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα εκφράζεται δημόσια.

Διαβάστε επίσης