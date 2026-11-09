Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Εικόνες από τη μεταγωγή του προέδρου της αμαρτωλής ΜΚΟ στις φυλακές Χαλκίδας

Ο 37χρονος οδηγήθηκε μετά την απολογία του στις φυλακές Χαλκίδας

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Εικόνες από τη μεταγωγή του προέδρου της αμαρτωλής ΜΚΟ στις φυλακές Χαλκίδας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος της ΜΚΟ που εξαπατούσε δωρητές και γονείς άρρωστων παιδιών, μεταφέρθηκε στις φυλακές Χαλκίδας μετά την απολογία του.
  • Η ΜΚΟ άλλαζε ονόματα, φωτογραφίες και πρόσωπα παιδιών σε επανειλημμένους εράνους για να πολλαπλασιάζει τα κέρδη της.
  • Στην περίπτωση του παιδιού Νικόλα, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές φωτογραφίες και ονόματα σε τρεις διαδοχικές εκκλήσεις για βοήθεια.
  • Παρόμοια μέθοδο ακολούθησαν και με τον 11χρονο Μάνο, όπου αντικαταστάθηκαν οι πραγματικές φωτογραφίες του με άλλες για να αυξηθούν τα έσοδα.
  • Η αστυνομική έρευνα κατέγραψε 92 εράνους για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, αποκαλύπτοντας τη συστηματική απάτη της ΜΚΟ.
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Αποκλειστικές εικόνες από τη μεταγωγή του 37χρονου Κωνσταντίνου Φιρινίδη, πρόεδρου της «αμαρτωλής» ΜΚΟ που εξαπατούσε δωρητές και γονείς άρρωστων παιδιών δημοσίευσε το Mega.

Ο κατηγορούμενος που εμφανιζόταν ως προστάτης ευάλωτων παιδιών, αρπάζοντας τα χρήματα από τις δωρεές, βρίσκεται πλέον πίσω από τα κάγκελα, όπως και η σύζυγός του καισυγκατηγορούμενή του, Βασιλική Μανησιώτη.

Το μοτίβο του ζευγαριού, για να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του, εντείνει την οργή για τις πράξεις του. Όταν ένας έρανος δεν απέφερε τα προσδοκώμενα για τους ίδιους, άλλαζαν ονόματα, φωτογραφίες, ακόμη και πρόσωπα. Όπως συνέβη με τον Νικόλα, που πάσχει από νευροβλάστωμα.

Στην πρώτη έκκληση για βοήθεια, τον Ιανουάριο του 2025, παρουσιάζονται οι πραγματικές φωτογραφίες του. Πέντε μήνες αργότερα, γίνεται ξανά έρανος, μόνο που το παιδί εμφανίζεται με άλλο όνομα και διαφορετικές φωτογραφίες. Κι όταν το Μάιο του 2026 γίνεται τρίτη ερανική δράση για τον 7χρονο, οι φωτογραφίες που επισυνάπτονται ανήκουν σε άλλο παιδί.

«Εγώ του είχα πει πώς λέγεται το παιδί. Τώρα τι έκανε αυτός, δεν ξέρω. Μας ζήτησαν ένα χαρτί από το νοσοκομείο και φωτογραφίες. Μιλάγαμε με την Βάσια και μία με τον άλλον, με το πούρο και με τα Louis Vuitton και με τα μπουφάν, τα Moncler. Άμα ήξερα ότι κάνει αυτά, θα τον είχα σκοτώσει», λέει ο πατέρας του.

Τον Ιούνιο του 2026 η ΜΚΟ επανέρχεται με νέα έκκληση για τον Νικόλα. Αυτή τη φορά, αντί για τις πραγματικές φωτογραφίες του παιδιού, επιλέγουν ένα σκίτσο μωρού.

Η περίπτωση του 11χρονου Μάνου που έπασχε από λευχαιμία

Η μέθοδος φαίνεται πως επαναλήφθηκε και σε άλλα παιδιά. Ο 11χρονος Μάνος από τη Λακωνία πάσχει από λευχαιμία.

Αρχικά, η ΜΚΟ δημοσιεύει τις πραγματικές φωτογραφίες του. Όμως, το καλοκαίρι του 2026, ξαφνικά στη θέση του Μάνου εμφανίζεται ένα άλλο παιδί. Η μητέρα του παθαίνει σοκ και επικοινωνεί με τη Βασιλική Μανησιώτη.

«Βάλαμε, λέει (η Βάσια), ‘αυτή τη φωτογραφία για να μπορέσουμε να μαζέψουμε λεφτά γιατί, λέει, πολύ δύσκολα μαζεύουμε για τον Μάνο’», λέει η μητέρα του.

Οι αλλεπάλληλες δράσεις για το ίδιο παιδί διαπιστώθηκαν και από την αστυνομική έρευνα, η οποία κατέληξε σε 92 εράνους για 74 ωφελούμενα πρόσωπα.

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