Εγνατία οδός: Νταλίκα ακινητοποιήθηκε στη σήραγγα Δρίσκου - Ταλαιπωρία για οδηγούς και επιβάτες

Snapshot Η Εγνατία Οδός στο ρεύμα προς Ιωάννινα έκλεισε για πάνω από μισή ώρα λόγω ακινητοποίησης νταλίκας στη σήραγγα Δρίσκου.

Η παρουσία της νταλίκας εμπόδισε τη διέλευση άλλων οχημάτων, προκαλώντας ουρές και καθυστερήσεις.

Οι οδηγοί και οι επιβάτες αντιμετώπισαν σημαντική ταλαιπωρία λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών. Snapshot powered by AI

Περισσότερο από μισή ώρα έμεινε κλειστή η Εγνατία Οδός στο ρεύμα προς Ιωάννινα, το βράδυ της Δευτέρας, όταν μια νταλίκα ακινητοποιήθηκε στο εσωτερικό της σήραγγας του Δρίσκου.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το περιστατικό προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς η παρουσία του οχήματος μέσα στη σήραγγα δεν επέτρεπε τη διέλευση των υπόλοιπων.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σχηματίστηκαν ουρές αυτοκινήτων και φορτηγών, με τους οδηγούς να παραμένουν ακινητοποιημένοι περιμένοντας να αποκατασταθεί η διέλευση.

Η ταλαιπωρία ήταν αναπόφευκτη για μία ακόμη φορά στον μεγαλύτερο οδικό άξονα της χώρας.

Ένα μεμονωμένο περιστατικό, ήταν αρκετό για να διακόψει προσωρινά την κυκλοφορία και να προκαλέσει καθυστερήσεις σε όσους κινούνταν προς τα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα..

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όταν ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τα οχήματα άρχισαν σταδιακά να κινούνται ξανά.

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