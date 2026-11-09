Τρόμος για οδηγό στον περιφερειακό Καμένων Βούρλων – Του πέταξαν πορτοκάλια στο παρμπρίζ

Snapshot Οδηγός στον περιφερειακό των Καμένων Βούρλων δέχθηκε επίθεση με πορτοκάλια στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του.

Ο οδηγός απέφυγε τελευταία στιγμή σύγκρουση με τις μπάρες και ακινητοποίησε το όχημα.

Υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά νεαρών που πετούν αντικείμενα σε διερχόμενα οχήματα στην περιοχή.

Η Αστυνομία Καμένων Βούρλων ενημερώθηκε άμεσα και προχώρησε σε έρευνες στην πόλη. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου βίωσε κάτοικος των Καμένων Βούρλων το βράδυ της Κυριακής ενώ κινούνταν στον περιφερειακό της πόλης στο ύψος της διασταύρωσης με την νέα εθνική οδό.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο οδηγός δέχθηκε ξαφνικά «πυρά» από πορτοκάλια που εκτόξευσαν νεαρά άτομα στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του.

Όπως περιέγραψε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ο ίδιος, μόλις και μετά βίας κράτησε την πορεία του αποφεύγοντας την τελευταία στιγμή την πρόσκρουση με τις πλαϊνές μπάρες και στη συνέχεια να ακινητοποιήσει το όχημά του.

Σύμφωνα με τον οδηγό, υπάρχουν περιστατικά με νεαρά άτομα που σπάνε πλάκα πετώντας διάφορα αντικείμενα σε διερχόμενα οχήματα και γενικά αναστατώνουν τις γειτονιές της λουτρόπολης!

Ειδοποιήθηκε το ΑΤ Καμένων Βούρλων, πληρώματα του οποίου έφτασαν γρήγορα στο σημείο, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν σε έρευνες εντός της πόλης.

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