Θεσσαλονίκη: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Δέλτα
Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 3ης Νοεμβρίου
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- Ο Δήμος Δέλτα κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 3ης Νοεμβρίου.
- Η απόφαση εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μετά από αίτημα του Δήμου Δέλτα.
- Η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ισχύει για τρεις μήνες, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2027.
- Ο Δήμος Δέλτα θα προχωρήσει σε έκτακτες παρεμβάσεις και εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές και δημοτικές εγκαταστάσεις.
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Δέλτα, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή στις 3 Νοεμβρίου.
Η απόφαση εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Δέλτα. Η κήρυξη έχει ισχύ τριών μηνών, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2027.
«Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές διατάξεις για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Δέλτα θα προχωρήσει στις απαραίτητες έκτακτες παρεμβάσεις και εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και δημοτικές εγκαταστάσεις», επισημαίνεται σε ανάρτηση του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.