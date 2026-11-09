Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά - Καταγγελία για βόμβα στο Blue Star 1

Snapshot Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά λόγω καταγγελίας για βόμβα στο πλοίο Blue Star 1.

Αποβιβάστηκαν 875 επιβάτες και 83 μέλη πληρώματος για λόγους ασφαλείας.

Στο πλοίο διενεργείται έλεγχος με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών.

Το Blue Star 1 είχε φορτωμένα 89 επιβατικά αυτοκίνητα, 12 δίκυκλα, 110 φορτηγά και ένα μίνι λεωφορείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (9/11) στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από καταγγελία για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 1.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αποφασίστηκε η αποβίβαση των επιβατών του πλοίου για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στο πλοίο πραγματοποιείται έλεγχος με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η καταγγελία ευσταθεί.

Το Blue Star 1 επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο, μεταφέροντας 875 επιβάτες και 83 μέλη πληρώματος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο πλοίο είχαν επίσης φορτωθεί 89 επιβατικά αυτοκίνητα, 12 δίκυκλα, 110 φορτηγά και ένα μίνι λεωφορείο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο, ενώ οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.