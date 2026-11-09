Θρίλερ στην Πάτρα: 47χρονος απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι του με υγραέριο και να αυτοκτονήσει

Snapshot Ένας 47χρονος στην Πάτρα απείλησε να ανατινάξει το σπίτι του με υγραέριο και να αυτοκτονήσει.

Ο άνδρας είχε καταγγείλει τον αδελφό του για υπεξαίρεση χρημάτων και ζήτησε την παρουσία συγκεκριμένων αστυνομικών.

Ο 47χρονος είχε προηγούμενα με την αστυνομία και είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία από τη μητέρα του.

Η αστυνομία επενέβη μετά από διαπραγματεύσεις, ενώ ο άνδρας επιτέθηκε με φτυάρι και εκτόξευσε εύφλεκτο υλικό εναντίον αστυνομικών.

Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Snapshot powered by AI

Ένα πραγματικό θρίλερ εκτυλίχθηκε το πρωί, της Δευτέρας (9/11), στην οδό 6ου Συντάγματος, στην Πάτρα, με πρωταγωνιστή έναν 47χρονο άνδρα, ο οποίος απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι του, χρησιμοποιώντας υγραέριο και εύφλεκτο υλικό, ενώ φέρεται να απειλούσε ακόμη και να βάλει τέλος στη ζωή του.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, όλα ξεκίνησαν στις 8 το πρωί όταν ο άνδρας επικοινώνησε με τη Αστυνομία καταγγέλλοντας ότι ο αδελφός του είχε υπεξαιρέσει χρήματα και ζητώντας να μεταβούν στο σημείο συγκεκριμένοι αξιωματικοί της Αστυνομίας, προκειμένου να υποβάλει μήνυση.

Η κατάσταση ωστόσο έλαβε επικίνδυνες διαστάσεις καθώς ο 47χρονος φέρεται να διαμήνυσε στους αστυνομικούς ότι θα ανατινάξει το σπίτι με υγραέριο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 47χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για διάφορα αδικήματα, ενώ σε βάρος του είχε υποβάλει μήνυση η μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση. Διαπραγματευτές της ΕΛΑΣ που μετέβησαν στο σημείο επιχείρησαν ψύχραιμα και χωρίς να προκαλέσουν περαιτέρω ένταση να τον μεταπείσουν, καθώς κάθε λάθος κίνηση μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Η επιχείρηση κορυφώθηκε όταν οι αστυνομικοί αποφάσισαν να επέμβουν. Κατά τη διάρκεια της εφόδου, ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε με φτυάρι σε αστυνομικό, ενώ εκτόξευσε εύφλεκτο υλικό προς δεύτερο αστυνομικό.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να βάλουν τέλος στο επικίνδυνο περιστατικό, αποτρέποντας τα χειρότερα. Ο 47χρονος συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική.

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