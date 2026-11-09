«Δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο»: Τι λέει η μητέρα του νεογνού στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον θάνατό του

Snapshot Η μητέρα του νεογνού στη Νέα Φιλαδέλφεια δηλώνει σοκαρισμένη και στεναχωρημένη για τον ξαφνικό θάνατο του παιδιού της.

Αναφέρει πως κυκλοφόρησαν ψευδείς πληροφορίες για το περιστατικό, όπως ότι το βρέφος είχε αναπνευστική δυσχέρεια κατά τη γέννα και ότι εκείνη αιμορραγούσε.

Η γυναίκα έχει γεννήσει ένα άλλο παιδί με τοκετό στο σπίτι. Snapshot powered by AI

Στεναχωρημένη και σε κατάσταση σοκ δηλώνει η μητέρα του βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο κατέληξε μόλις πέντε ώρες μετά τη γέννησή του.

«Έχω στεναχωρηθεί πολύ. Το παιδάκι μου γεννήθηκε εντελώς υγιές, ό, τι έγινε ήταν ξαφνικό», είπε η γυναίκα, μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Η γυναίκα δήλωσε πως ειπώθηκαν πολλά ψεύδη κατά τη δημοσιογραφική κάλυψη του περιστατικού.

«Το ένα ψέμα ήταν ότι το παιδί εμφάνισε αναπνευστική δυσχέρεια στη γέννα και ότι δεν πήγε στο νοσοκομείο. Γράφανε ότι εγώ αιμορραγούσα χωρίς να αιμορραγώ. Νιώθω πάρα πολύ στεναχωρημένη», δήλωσε.

Η μητέρα του βρέφους ανέφερε ότι έχει γεννήσει άλλο ένα παιδί με τοκετό στο σπίτι, ενώ εκτός από το νεκρό νεογνό, έχει ακόμα ένα παιδάκι.

«Έπαθα σοκ. Δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο. Αν το περίμενα θα ήμουν στο νοσοκομείο δεν θα ήμουν στο σπίτι. Δεν έχω ιδέα τι έγινε», είπε.

Σημειώνεται πως οι Αρχές εξετάζουν και τον ρόλο της μαίας που βρισκόταν στο πλευρό της μητέρας

Διαβάστε επίσης