Τραγωδία στη Νέα Φιλαδέλφεια: Οι πέντε ώρες μέχρι τον θάνατο του νεογνού και ο ρόλος της μαίας

Snapshot Νεογέννητο βρέφος στη Νέα Φιλαδέλφεια πέθανε πέντε ώρες μετά τον τοκετό στο σπίτι, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και τον ρόλο της μαίας.

Το βρέφος παρουσίασε αρχικά αναπνευστική δυσκολία και θήλασε δύο φορές, αλλά το πρωί διαπιστώθηκε ότι δεν ανέπνεε, με τη μαία να επιχειρεί ΚΑΡΠΑ πριν τη διακομιδή στο νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ χαρακτήρισε λάθος το γεγονός ότι η μαία δεν συνόδευσε το βρέφος στο νοσοκομείο κατά τη διακομιδή του.

Η αστυνομική έρευνα εστιάζει στις κινήσεις της μαίας, το ιατρικό ιστορικό της μητέρας και τις πέντε ώρες από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό της αιτίας.

Εξετάζεται επίσης εάν υπήρξε εγκληματική αμέλεια ή θανατηφόρα έκθεση, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ο λόγος του θανάτου. Snapshot powered by AI

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένα νεογέννητο βρέφος, μόλις πέντε ώρες μετά τον τοκετό στο σπίτι της οικογένειάς του στη Νέα Φιλαδέλφεια, διερευνούν οι Αρχές, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον ρόλο της μαίας που βρισκόταν στο πλευρό της μητέρας.

Το μωρό γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/11). Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αμέσως μετά τη γέννησή του παρουσίασε αναπνευστική δυσκολία, ωστόσο στη συνέχεια εμφάνισε σημάδια ζωής και θήλασε δύο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περίπου στις 6:00 το πρωί, η μητέρα διαπίστωσε ότι το βρέφος δεν ανέπνεε και ειδοποίησε τη μαία, η οποία είχε παραμείνει στο σπίτι. Εκείνη προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που μετέφερε το νεογνό στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση και επί περίπου μία ώρα κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η μητέρα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο και εισήχθη στη μαιευτική κλινική. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την απώλεια του παιδιού της.

Γιαννάκος: «Λάθος» που η μαία δεν συνόδευσε το βρέφος στο νοσοκομείο

Στις συνθήκες του περιστατικού αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Σαββατοκύριακο από τις 5». Όπως περιέγραψε, η γυναίκα γέννησε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, ενώ το μωρό θήλασε δύο φορές πριν η μητέρα διαπιστώσει το πρωί ότι δεν ανέπνεε.

Η μαία, η οποία είχε διανυκτερεύσει στην κατοικία της οικογένειας, ειδοποιήθηκε και έκανε ΚΑΡΠΑ στο νεογνό. Ωστόσο, όταν το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», η ίδια δεν το συνόδευσε.

Ο κ. Γιαννάκος χαρακτήρισε «λάθος» το γεγονός ότι η μαία δεν ακολούθησε το βρέφος στο νοσοκομείο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπήρχαν βίντεο από τον τοκετό και ότι είχε δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία της γέννας.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ η μητέρα παραμένει στο νοσοκομείο.

Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις της μαίας και το ιστορικό της εγκυμοσύνης

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον συνολικά τον ρόλο της μαίας, τόσο κατά τη διάρκεια του τοκετού όσο και στις κρίσιμες ώρες που ακολούθησαν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις κινήσεις της μετά τον θάνατο του βρέφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαία φέρεται να αποχώρησε από το σπίτι της οικογένειας και να πήγε κανονικά στην εργασία της, παρά το τραγικό περιστατικό. Η συγκεκριμένη πληροφορία αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας, μαζί με τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε όταν διαπιστώθηκε ότι το νεογνό δεν ανέπνεε.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις και μέσα από το ιατρικό ιστορικό της μητέρας, καθώς διερευνάται εάν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχαν καταγραφεί παράγοντες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο επιπλοκών και να καθιστούν αναγκαίο τον τοκετό σε οργανωμένη μαιευτική μονάδα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να φοβόταν τη διαδικασία του τοκετού σε μαιευτήριο και γι' αυτό επέλεξε να γεννήσει στο σπίτι με τη συνδρομή μαίας. Η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά.

Οι πέντε ώρες που εξετάζουν οι Αρχές

Κεντρικό ερώτημα για την αστυνομική έρευνα είναι τι ακριβώς συνέβη στο διάστημα των περίπου πέντε ωρών από τη γέννηση μέχρι τη διαπίστωση ότι το νεογνό δεν ανέπνεε.

Ειδικότερα, εξετάζεται εάν τα αρχικά αναπνευστικά προβλήματα του βρέφους αξιολογήθηκαν σωστά, εάν υπήρχαν ενδείξεις που απαιτούσαν άμεση ιατρική παρέμβαση, πότε έγινε αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασής του και εάν ακολουθήθηκαν εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Οι αστυνομικοί του αρμόδιου Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας συλλέγουν καταθέσεις και αξιολογούν τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ καθοριστική αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση. Από τα ευρήματά της θα επιχειρηθεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου και να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παθολογικό αίτιο ή εάν προηγήθηκε περιστατικό που θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται εάν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής αμέλειας ή ακόμη και θανατηφόρας έκθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τον θάνατο του νεογέννητου.

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