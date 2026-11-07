Τραγωδία στη Νέα Φιλαδέλφεια: Οι πέντε ώρες μέχρι τον θάνατο του νεογνού και ο ρόλος της μαίας

Το βρέφος παρουσίασε αρχικά αναπνευστική δυσκολία και θήλασε δύο φορές, αλλά το πρωί διαπιστώθηκε ότι δεν ανέπνεε, με τη μαία να επιχειρεί ΚΑΡΠΑ πριν τη διακομιδή στο νοσοκομείο

Μιχάλης Παπαδάκος

Τραγωδία στη Νέα Φιλαδέλφεια: Οι πέντε ώρες μέχρι τον θάνατο του νεογνού και ο ρόλος της μαίας

βρέφος

ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Νεογέννητο βρέφος στη Νέα Φιλαδέλφεια πέθανε πέντε ώρες μετά τον τοκετό στο σπίτι, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και τον ρόλο της μαίας.
  • Το βρέφος παρουσίασε αρχικά αναπνευστική δυσκολία και θήλασε δύο φορές, αλλά το πρωί διαπιστώθηκε ότι δεν ανέπνεε, με τη μαία να επιχειρεί ΚΑΡΠΑ πριν τη διακομιδή στο νοσοκομείο.
  • Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ χαρακτήρισε λάθος το γεγονός ότι η μαία δεν συνόδευσε το βρέφος στο νοσοκομείο κατά τη διακομιδή του.
  • Η αστυνομική έρευνα εστιάζει στις κινήσεις της μαίας, το ιατρικό ιστορικό της μητέρας και τις πέντε ώρες από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό της αιτίας.
  • Εξετάζεται επίσης εάν υπήρξε εγκληματική αμέλεια ή θανατηφόρα έκθεση, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ο λόγος του θανάτου.
Snapshot powered by AI

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένα νεογέννητο βρέφος, μόλις πέντε ώρες μετά τον τοκετό στο σπίτι της οικογένειάς του στη Νέα Φιλαδέλφεια, διερευνούν οι Αρχές, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον ρόλο της μαίας που βρισκόταν στο πλευρό της μητέρας.

Το μωρό γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/11). Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αμέσως μετά τη γέννησή του παρουσίασε αναπνευστική δυσκολία, ωστόσο στη συνέχεια εμφάνισε σημάδια ζωής και θήλασε δύο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περίπου στις 6:00 το πρωί, η μητέρα διαπίστωσε ότι το βρέφος δεν ανέπνεε και ειδοποίησε τη μαία, η οποία είχε παραμείνει στο σπίτι. Εκείνη προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που μετέφερε το νεογνό στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση και επί περίπου μία ώρα κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η μητέρα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο και εισήχθη στη μαιευτική κλινική. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την απώλεια του παιδιού της.

Γιαννάκος: «Λάθος» που η μαία δεν συνόδευσε το βρέφος στο νοσοκομείο

Στις συνθήκες του περιστατικού αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Σαββατοκύριακο από τις 5». Όπως περιέγραψε, η γυναίκα γέννησε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, ενώ το μωρό θήλασε δύο φορές πριν η μητέρα διαπιστώσει το πρωί ότι δεν ανέπνεε.

Η μαία, η οποία είχε διανυκτερεύσει στην κατοικία της οικογένειας, ειδοποιήθηκε και έκανε ΚΑΡΠΑ στο νεογνό. Ωστόσο, όταν το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», η ίδια δεν το συνόδευσε.

Ο κ. Γιαννάκος χαρακτήρισε «λάθος» το γεγονός ότι η μαία δεν ακολούθησε το βρέφος στο νοσοκομείο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπήρχαν βίντεο από τον τοκετό και ότι είχε δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία της γέννας.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ η μητέρα παραμένει στο νοσοκομείο.

Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις της μαίας και το ιστορικό της εγκυμοσύνης

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον συνολικά τον ρόλο της μαίας, τόσο κατά τη διάρκεια του τοκετού όσο και στις κρίσιμες ώρες που ακολούθησαν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις κινήσεις της μετά τον θάνατο του βρέφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαία φέρεται να αποχώρησε από το σπίτι της οικογένειας και να πήγε κανονικά στην εργασία της, παρά το τραγικό περιστατικό. Η συγκεκριμένη πληροφορία αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας, μαζί με τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε όταν διαπιστώθηκε ότι το νεογνό δεν ανέπνεε.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις και μέσα από το ιατρικό ιστορικό της μητέρας, καθώς διερευνάται εάν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχαν καταγραφεί παράγοντες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο επιπλοκών και να καθιστούν αναγκαίο τον τοκετό σε οργανωμένη μαιευτική μονάδα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να φοβόταν τη διαδικασία του τοκετού σε μαιευτήριο και γι' αυτό επέλεξε να γεννήσει στο σπίτι με τη συνδρομή μαίας. Η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά.

Οι πέντε ώρες που εξετάζουν οι Αρχές

Κεντρικό ερώτημα για την αστυνομική έρευνα είναι τι ακριβώς συνέβη στο διάστημα των περίπου πέντε ωρών από τη γέννηση μέχρι τη διαπίστωση ότι το νεογνό δεν ανέπνεε.

Ειδικότερα, εξετάζεται εάν τα αρχικά αναπνευστικά προβλήματα του βρέφους αξιολογήθηκαν σωστά, εάν υπήρχαν ενδείξεις που απαιτούσαν άμεση ιατρική παρέμβαση, πότε έγινε αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασής του και εάν ακολουθήθηκαν εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Οι αστυνομικοί του αρμόδιου Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας συλλέγουν καταθέσεις και αξιολογούν τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ καθοριστική αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση. Από τα ευρήματά της θα επιχειρηθεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου και να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παθολογικό αίτιο ή εάν προηγήθηκε περιστατικό που θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται εάν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής αμέλειας ή ακόμη και θανατηφόρας έκθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τον θάνατο του νεογέννητου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:41ΕΛΛΑΔΑ

Μικρά Ασία - Οι χαμένες πατρίδες: «Δεν ξαναγυρνάω πια εκεί, η Σμύρνη κάηκε, τελείωσε»

10:32LIFESTYLE

Μαριάντα Πιερίδη: «Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς», λέει από το νοσοκομείο

10:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φυλάκιση για τραπεζίτες, δικηγόρους και λογιστές φέρνει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

10:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηλεκτρικό όχημα ξεπέρασε το φράγμα των 500 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο του Άμπου Ντάμπι - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου: Η «μάχη» των NAVTEX, η παρτίδα σκάκι και οι κινήσεις μέχρι 6 Μαρτίου

09:53ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Πώς μπορεί να επηρεάσει τον καιρό στην Ανατολική Μεσόγειο - Καθηγητής εξηγεί

09:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οφειλέτες: Ποιοι ωφελούνται από το επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό και τις 120 δόσεις

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Ερευνάται ο ρόλος της μαίας μετά τον θάνατο του νεογνού - «Λάθος» που δεν το συνόδευσε στο νοσοκομείο, λέει ο Γιαννάκος

09:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi εξετάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα με… κινητήρα βενζίνης!

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική έπαυλη στο νησί Γκέρνζι βγαίνει προς πώληση έναντι 65 εκατ. λιρών - Φιλοξένησε αντικυβερνήτες, επιχειρηματίες και βραβευμένους με Όσκαρ ηθοποιούς

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία - Κάηκε ολοσχερώς το οίκημα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το πλαστό διαβατήριο, το DNA, το κινητό που πουλήθηκε και τα τέσσερα ταξίδια στην Αλβανία

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel Corsa Edition: Με 100 ίππους και τιμή από 17.300 ευρώ

08:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Πότε καταβάλλονται - Οι ημερομηνίες πληρωμών

08:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με Μάρτιν ΜακΝτόνα, θεατρικές ψευδαισθήσεις και ιστορίες για όλη την οικογένεια

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Μυστήριο με τους πυροβολισμούς στη Λένορμαν - Δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση στη Γουατεμάλα: Νεκρός βουλευτής της αντιπολίτευσης και τρεις αστυνομικοί

08:35ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Great Wall βάζει και την Ελλάδα στα σχέδια επιστροφής της στην Ευρώπη

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Γιατί ειδικός υποστηρίζει ότι ενδέχεται να μην είναι αρκετό... όταν έρθει η ώρα - Τι πρέπει να περιλαμβάνει

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πεδίο δράσης για επιτήδειους: Πώς ξεγέλασαν φοιτητή μέσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με μεταφορά χρημάτων μέσω «IRIS»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πού κλείνουν δρόμοι, ποιες είναι οι αλλαγές στα μέσα μεταφοράς για δύο μέρες

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Ερευνάται ο ρόλος της μαίας μετά τον θάνατο του νεογνού - «Λάθος» που δεν το συνόδευσε στο νοσοκομείο, λέει ο Γιαννάκος

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το πλαστό διαβατήριο, το DNA, το κινητό που πουλήθηκε και τα τέσσερα ταξίδια στην Αλβανία

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες - Δολοφονία Χατζίδη: Οι άγνωστοι διάλογοι του 36χρονου γιου με τη Νικολούλη πριν τη σύλληψη για τον φόνο του πατέρα του

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

08:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Ο δολοφόνος του Λουτρακίου με το τσεκούρι ομολόγησε άλλους δύο φόνους -Ετοίμαζε νέα επίθεση

20:35LIFESTYLE

Tο Σόι σου: Νέες περιπέτειες για Χαμπέους και Τριαντάφυλλους – Ένας χωρισμός και μία άφιξη φέρνουν αναστάτωση 

08:08ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι φρικτό»: Περισσότερες από 40 φάλαινες ξεβράστηκαν στις ακτές της Νέας Ζηλανδίας

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Η «γοργόνα» που κορόιδεψε τον κόσμο: Επιστήμονες αποκαλύπτουν την αλήθεια για το αλλόκοτο πλάσμα

10:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηλεκτρικό όχημα ξεπέρασε το φράγμα των 500 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο του Άμπου Ντάμπι - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

07:25ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Η πρόγνωση για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε τεντωμένο σχοινί οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο – Θρίλερ για γερά νεύρα η μάχη Αθήνας και Άγκυρας για το καλώδιο - Διπλωματικός γρίφος η στάση  της Γαλλίας

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από Κομισιόν: «Ετοιμάστε τσάντα έκτακτης ανάγκης για να επιβιώσετε μόνοι σας για 72 ώρες» - Έρχεται η «Ημέρα Ετοιμότητας»

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου: Η «μάχη» των NAVTEX, η παρτίδα σκάκι και οι κινήσεις μέχρι 6 Μαρτίου

08:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς ο Ανδριόπουλος της Dimand έβγαλε 32 εκατ. ευρώ σε ένα χρόνο πουλώντας το «μικρό Ελληνικό» της Κρήτης, στη Sani/Ikos

10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Φιρινίδης: Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή - Η φωτό που έστελνε στους γονείς των παιδιών που εξαπατούσε

10:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φυλάκιση για τραπεζίτες, δικηγόρους και λογιστές φέρνει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ