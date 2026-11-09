Πειραιάς: Λήξη συναγερμού στο Blue Star 1 – Δεν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός

Snapshot Ο συναγερμός στο πλοίο Blue Star 1 στο λιμάνι του Πειραιά έληξε χωρίς να βρεθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Οι λιμενικές Αρχές με τη βοήθεια εκπαιδευμένου σκύλου πραγματοποίησαν έρευνα σε όλους τους χώρους του πλοίου.

Για προληπτικούς λόγους αποβιβάστηκαν οι επιβάτες πριν τον έλεγχο του πλοίου.

Το Blue Star 1 αναχώρησε κανονικά για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο με 875 επιβάτες και πλήρωμα 83 ατόμων.

Στο πλοίο μεταφέρονται επίσης 98 Ι.Χ., 12 δίκυκλα, 110 φορτηγά και ένα μίνι λεωφορείο. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (9/11) στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από τηλεφωνική καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 1.

Η καταγγελία προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών Αρχών, ενώ για προληπτικούς λόγους πραγματοποιήθηκε αποβίβαση των επιβατών, προκειμένου να ελεγχθούν οι χώροι του πλοίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών.

Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο, με αποτέλεσμα να λήξει ο συναγερμός και να δοθεί το πράσινο φως για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου.

Το Blue Star 1 αναχωρεί κανονικά από τον Πειραιά με προορισμούς τη Σύρο, την Πάτμο, τη Λέρο, την Κω και τη Ρόδο.

Στο πλοίο ταξιδεύουν 875 επιβάτες, ενώ μεταφέρονται 98 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 12 δίκυκλα, 110 φορτηγά και ένα μίνι λεωφορείο. Το πλήρωμα αποτελείται από 83 άτομα.

Διαβάστε επίσης