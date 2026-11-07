Πούρα, αστακοί, πολυτελείς σουίτες: Η ζωή χλιδής και απληστίας του Φιρινίδη της «Παιδικής Χαράς»

Πολυτελή ταξίδια, πρώτο τραπέζι πίστα, πούρα, αστακοί και πανάκριβες απολαύσεις. Αυτή ήταν η ζωή που φέρεται να απολάμβανε το ζευγάρι της «Παιδικής Χαράς», μία ζωή βουτηγμένη στην χλιδή. Μόνο που τα χρήματα που καταχράστηκαν προορίζονταν για παιδιά που έδιναν μάχη για τη ζωή τους.

Από τη μία, γονείς που παρακαλούσαν για οικονομική βοήθεια, που έψαχναν απεγνωσμένα χρήματα για θεραπείες, νοσηλείες, φάρμακα. Άνθρωποι που έφταναν μέχρι και την τελευταία τους ελπίδα, χτυπώντας την πόρτα της ΜΚΟ. Από την άλλη, άνθρωποι που έδιναν από το υστέρημά τους, πιστεύοντας ότι σώζουν ένα παιδί.

Μόνο που η ελπίδα των οικογενειών φαίνεται πως έγινε το εισιτήριο για μία ζωή πολυτελείας.

Τι λέει η μητέρα του

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, φέρεται να είχε δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες ζωής. Μία ζωή που παρέπεμπε σε εκατομμυριούχο, την ώρα που στα χαρτιά όμως ήταν σχεδόν άπορος.

Η μητέρα του 37χρονου κατηγορούμενου μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «MEGA NON STOP».

«Αυτός με το ποδόσφαιρο πιο πολύ ασχολιόταν. Τώρα πώς μπλέχτηκε, τι έγινε, δεν ξέρω να πω τίποτα άλλο. Τρελαθήκαμε, είμαστε καρκινοπαθείς εγώ, ο άντρας μου, μας βρήκε κι αυτή η συμφορά που μιλάει όλη η Ελλάδα για μας. Αυτά που πήραν η Αστυνομία, να τα δώσει στις οικογένειες, όλα και τα αυτοκίνητα που κατάσχεσαν να τα δώσουν στα παιδάκια, τίποτα άλλο δεν λέω».

Στο κάδρο της υπόθεσης και η σύντροφος του κατηγορούμενου προέδρου. Εμφανίζεται συντετριμμένη και καταγγέλλει ότι την παρουσιάζουν ως μία πλούσια γυναίκα που μοίραζε ψεύτικες ελπίδες. Μία γυναίκα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να απέκρυπτε ακόμη και τον γάμο της με τον κατηγορούμενο, όταν προσέγγιζε τις οικογένειες.

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