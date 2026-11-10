Άγιος Μηνάς: Σε κλίμα κατάνυξης το Ηράκλειο τιμά τον προστάτη του - Πλήθος πιστών στον ιστορικό ναό

Snapshot Ο εορτασμός του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο πραγματοποιείται φέτος στον μικρό ιστορικό ναό λόγω εργασιών αποκατάστασης στον μεγάλο Μητροπολιτικό Ναό.

Πλήθος πιστών συγκεντρώνονται για να ανάψουν κερί και να προσευχηθούν στον Άγιο Μηνά, τον πολιούχο και προστάτη της πόλης.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, τον Όρθρο, την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της εικόνας του Αγίου Μηνά.

Η λιτάνευση πραγματοποιείται παρουσία κλήρου, τοπικών αρχών και πλήθους πιστών στους δρόμους του Ηρακλείου.

Η εορτή της 11ης Νοεμβρίου είναι τοπική αργία για το Ηράκλειο και διατηρεί τον δεσμό των κατοίκων με τον πολιούχο τους, γνωστό ως «Καβαλάρης του Μεγάλου Κάστρου». Snapshot powered by AI

Στον μικρό ιστορικό Ναό του Αγίου Μηνά, αντί του επιβλητικού Μητροπολιτικού Ναού, πραγματοποιούνται φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου και προστάτη του Ηρακλείου, με εκατοντάδες πιστούς να προσέρχονται για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Από νωρίς, Ηρακλειώτες αλλά και επισκέπτες της πόλης περνούν το κατώφλι του ναού, ανάβουν ένα κερί και προσεύχονται στον Άγιο Μηνά, τον «Μεγάλο Καβαλάρη του Κάστρου», όπως είναι γνωστός στην τοπική παράδοση, εκφράζοντας την ευλάβεια και τη βαθιά σύνδεσή τους με τον προστάτη της πόλης.

Ο φετινός εορτασμός έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς ο μεγάλος Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μηνά παραμένει κλειστός εξαιτίας των εργασιών αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Για τον λόγο αυτό, όλες οι λατρευτικές εκδηλώσεις φιλοξενούνται στον μικρό ναό, ο οποίος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία του Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων

Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, παραμονή της εορτής του Αγίου Μηνά, τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινό, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται αύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής, με τον Όρθρο και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στις 07:00, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της εικόνας του Αγίου Μηνά στους δρόμους του Ηρακλείου, παρουσία κλήρου, τοπικών Αρχών και πλήθους πιστών.

Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν στις 18:00 με την τέλεση του Πανηγυρικού Μεθέορτου Εσπερινού, χοροστατούντος του Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου.

Ο Άγιος Μηνάς και ο ιδιαίτερος δεσμός του με το Ηράκλειο

Ο Άγιος Μηνάς κατέχει ξεχωριστή θέση στη θρησκευτική παράδοση και την ιστορική μνήμη του Ηρακλείου. Για τους κατοίκους, ο πολιούχος της πόλης δεν αποτελεί μόνο μια μορφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά ένα σύμβολο προστασίας και πίστης που συνοδεύει την πόλη εδώ και αιώνες.

Γνωστός ως ο «Καβαλάρης του Μεγάλου Κάστρου», συνδέεται με παραδόσεις και ιστορικές αφηγήσεις που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανό τον δεσμό των Ηρακλειωτών με τον προστάτη τους.

Η φετινή εορτή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η θρησκευτική ζωή επιστρέφει στον μικρό, παλαιό ναό, δίπλα στον μεγάλο Μητροπολιτικό Ναό. Εκεί, σε έναν χώρο στενά συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης, οι πιστοί τιμούν τον Άγιο Μηνά με την ίδια ευλάβεια και κατάνυξη.

Η Τετάρτη 11 Νοεμβρίου αποτελεί τοπική αργία για το Ηράκλειο, με τις εορταστικές εκδηλώσεις και την καθιερωμένη λιτανεία να βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας.

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