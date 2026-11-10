Άγιος Μηνάς: Σε κλίμα κατάνυξης το Ηράκλειο τιμά τον προστάτη του - Πλήθος πιστών στον ιστορικό ναό

Με ένα κερί και μια προσευχή στον «Μεγάλο Καβαλάρη του Κάστρου», οι Ηρακλειώτες τιμούν τον πολιούχο της πόλης, με τον λαμπρό εορτασμό να επιστρέφει φέτος στον ιστορικό μικρό ναό

Newsroom

Άγιος Μηνάς: Σε κλίμα κατάνυξης το Ηράκλειο τιμά τον προστάτη του - Πλήθος πιστών στον ιστορικό ναό
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο εορτασμός του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο πραγματοποιείται φέτος στον μικρό ιστορικό ναό λόγω εργασιών αποκατάστασης στον μεγάλο Μητροπολιτικό Ναό.
  • Πλήθος πιστών συγκεντρώνονται για να ανάψουν κερί και να προσευχηθούν στον Άγιο Μηνά, τον πολιούχο και προστάτη της πόλης.
  • Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, τον Όρθρο, την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της εικόνας του Αγίου Μηνά.
  • Η λιτάνευση πραγματοποιείται παρουσία κλήρου, τοπικών αρχών και πλήθους πιστών στους δρόμους του Ηρακλείου.
  • Η εορτή της 11ης Νοεμβρίου είναι τοπική αργία για το Ηράκλειο και διατηρεί τον δεσμό των κατοίκων με τον πολιούχο τους, γνωστό ως «Καβαλάρης του Μεγάλου Κάστρου».
Snapshot powered by AI

Στον μικρό ιστορικό Ναό του Αγίου Μηνά, αντί του επιβλητικού Μητροπολιτικού Ναού, πραγματοποιούνται φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου και προστάτη του Ηρακλείου, με εκατοντάδες πιστούς να προσέρχονται για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Από νωρίς, Ηρακλειώτες αλλά και επισκέπτες της πόλης περνούν το κατώφλι του ναού, ανάβουν ένα κερί και προσεύχονται στον Άγιο Μηνά, τον «Μεγάλο Καβαλάρη του Κάστρου», όπως είναι γνωστός στην τοπική παράδοση, εκφράζοντας την ευλάβεια και τη βαθιά σύνδεσή τους με τον προστάτη της πόλης.

Ο φετινός εορτασμός έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς ο μεγάλος Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μηνά παραμένει κλειστός εξαιτίας των εργασιών αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Για τον λόγο αυτό, όλες οι λατρευτικές εκδηλώσεις φιλοξενούνται στον μικρό ναό, ο οποίος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία του Ηρακλείου.

irakleio.jpg
agios-minas-irakleio.jpg
agios-minas.jpg

giorti-agiou-mina.jpg
agios-minas-eorti.jpg

agios-minas-panigiri.jpg

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων

Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, παραμονή της εορτής του Αγίου Μηνά, τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινό, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται αύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής, με τον Όρθρο και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στις 07:00, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της εικόνας του Αγίου Μηνά στους δρόμους του Ηρακλείου, παρουσία κλήρου, τοπικών Αρχών και πλήθους πιστών.

Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν στις 18:00 με την τέλεση του Πανηγυρικού Μεθέορτου Εσπερινού, χοροστατούντος του Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου.

Ο Άγιος Μηνάς και ο ιδιαίτερος δεσμός του με το Ηράκλειο

Ο Άγιος Μηνάς κατέχει ξεχωριστή θέση στη θρησκευτική παράδοση και την ιστορική μνήμη του Ηρακλείου. Για τους κατοίκους, ο πολιούχος της πόλης δεν αποτελεί μόνο μια μορφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά ένα σύμβολο προστασίας και πίστης που συνοδεύει την πόλη εδώ και αιώνες.

Γνωστός ως ο «Καβαλάρης του Μεγάλου Κάστρου», συνδέεται με παραδόσεις και ιστορικές αφηγήσεις που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανό τον δεσμό των Ηρακλειωτών με τον προστάτη τους.

Η φετινή εορτή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η θρησκευτική ζωή επιστρέφει στον μικρό, παλαιό ναό, δίπλα στον μεγάλο Μητροπολιτικό Ναό. Εκεί, σε έναν χώρο στενά συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης, οι πιστοί τιμούν τον Άγιο Μηνά με την ίδια ευλάβεια και κατάνυξη.

Η Τετάρτη 11 Νοεμβρίου αποτελεί τοπική αργία για το Ηράκλειο, με τις εορταστικές εκδηλώσεις και την καθιερωμένη λιτανεία να βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου

00:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Απώλειες για τους τρεις δείκτες – Ο πληθωρισμός αναζωπυρώνει τους φόβους για τα επιτόκια

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικό γλέντι πριν από την πτήση: Η λύρα ξεσήκωσε το αεροδρόμιο

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Απειλούν με «εμφύλιο» στο Ισραήλ: Διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής αραβικών κομμάτων στην κυβέρνηση

23:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 6 μεγάλα projects που έρχονται στην Κρήτη – Τουριστικές επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Δύο αθλητές εκτοξεύτηκαν στον ουρανό από την ψηλότερη βιομηχανική καμινάδα της Ευρώπης

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στους Αθανάτους: Κάτοικος έπεσε μπροστά σε όχημα για τη δομή μεταναστών

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη ανώτερος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Μηνάς: Σε κλίμα κατάνυξης το Ηράκλειο τιμά τον προστάτη του - Πλήθος πιστών στον ιστορικό ναό

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά σε μονοκατοικία στην Ιερισσό

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 16χρονος με ποδήλατο έπεσε πάνω σε μηχανή– Διακομίσθηκε στην Αθήνα

22:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέες καταθέσεις «καίνε» τον Λιόλιο: «Πρώτα θα μιλάτε με τον Μαυραγάνη και μετά θα ορίζετε»

22:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ κατά ΕΡΤ: «Μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει τους πολιτικούς αρχηγούς»

22:23LIFESTYLE

Κόρα Καρβούνη: «Πέρασα δύο ημέρες στο Δρομοκαΐτειο, ήταν πολύ σκληρή εμπειρία»

22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές: Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική NAVTEX για το «Abeille Marengo»

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Η απρόσμενη επιστολή Τραμπ στον Μπάιντεν κατά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπαράζ ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας - Επτά νεκροί, μεταξύ των οποίων ένας 13χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιβύη θέλει να μας... τρολάρει: Αφού υπέγραψε μνημόνιο με την Τουρκία, τώρα λέει ότι «κατανοεί τις ανησυχίες» και δηλώνει «είμαστε ανοικτοί σε διάλογο»

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 26χρονη μητέρα: Υποχώρησε το παράθυρο του ξενοδοχείου και έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο - Βίντεο

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Κατασπαραγμένη από σκυλιά η 65χρονη που βρέθηκε νεκρή σε μαντρί

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Απελάθηκε με πτήση τσάρτερ ο Μπαγκλαντεσιανός που καλούσε παράνομους μετανάστες στο Ναύπλιο - Πώς ΜΚΟ προσπάθησαν να τον κρατήσουν στην Ελλάδα

19:22LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής spoiler: Η Ναταλία με χειροπέδες και η Άννα στην αγκαλιά του Κωνσταντίνου

19:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μου εμφύτευσαν νερό αντί για έμβρυα»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες θυμάτων του κυκλώματος στα Χανιά

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Απειλούν με «εμφύλιο» στο Ισραήλ: Διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής αραβικών κομμάτων στην κυβέρνηση

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικό γλέντι πριν από την πτήση: Η λύρα ξεσήκωσε το αεροδρόμιο

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Eurojackpot 10/11/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 53 εκατ. ευρώ

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς πηγαίνουν στα δικαστήρια δασκάλους για την κακή βαθμολογία των παιδιών τους

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές: Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική NAVTEX για το «Abeille Marengo»

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Δύο αθλητές εκτοξεύτηκαν στον ουρανό από την ψηλότερη βιομηχανική καμινάδα της Ευρώπης

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ