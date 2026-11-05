Ιερά Σύνοδος: Επετειακές εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια Αρχιεπισκοπίας του Ιερωνύμου

Snapshot Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε τη διοργάνωση επετειακών εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια αρχιεπισκοπίας του Ιερωνύμου.

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα εορτασμού της μνήμης του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου στις 6 Φεβρουαρίου 2027.

Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και των Εκκλησιών τους για την προώθηση της κυπριακής ιστορίας και πολιτισμού.

Η Ιερά Σύνοδος έθεσε υπό την αιγίδα της εκδήλωση για την οικογένεια στις 23 Μαΐου 2027, με εκπρόσωπο τον Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλίνικο.

Εγκρίθηκαν προγράμματα, συνέδρια και οικονομικός προϋπολογισμός για το 2027, καθώς και ο όρος του Αγίου Δημητρίου ως προστάτη της Δικαστικής Αστυνομίας. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη οι διήμερες συνεδρίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία συνήλθε υπό την προεδρία του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Κατά τις δύο συνεδρίες, σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη, η ΔΙΣ της 170ής Συνοδικής Περιόδου:

Αποφάσισε την πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων επί τη συμπληρώσει 60 ετών Ιεροσύνης, 45 ετών Αρχιεροσύνης και 20 ετών Αρχιεπισκοπίας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Ενέκρινε το πρόγραμμα του εορτασμού της ιεράς μνήμης του εν Αγίοις Πατρός ημών Φωτίου του Μεγάλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Προστάτου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (6-2-2027).

Ενημερώθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο περί του υπογραφέντος την 6η Οκτωβρίου 2026 «Μνημονίου Συνεργασίας» μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδος και Κύπρου και των Εκκλησιών Ελλάδος και Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με τους αδελφούς Κυπρίους και ειδικότερα την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού του Κυπριακού Ελληνισμού, της θέσης και της ανεκτίμητης συμβολής της Εκκλησίας της Κύπρου στην διατήρηση της ταυτότητας του Κυπριακού Ελληνισμού, των αγώνων των Κυπρίων για ελευθερία και Ένωση και της ιδιαίτερης θέσης και προσφοράς του Κυπριακού Ελληνισμού στον μείζονα Ελληνισμό.

Έθεσε υπό την αιγίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν εισηγήσεως της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος, την εκδήλωση, με θέμα «Από γενιά σε γενιά… αγαπώ την οικογένεια», την οποία διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Γονέων «Η Χριστιανική Αγωγή» (ΓΕΧΑ) την Κυριακή 23 Μαῒου 2027 στο 'Αλσος Βεῒκου στο Γαλάτσι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αγαπώ την Οικογένεια» και όρισε ως Εκπρόσωπο Αυτής τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικο.

Ενημερώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος περί του πραγματοποιηθέντος στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, κατά το τριήμερο 16-18 Οκτωβρίου 2026, Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Μεσολόγγιον 1826-2026: Τόπος Θυσίας και Οικουμενικό Σύμβολο Ελευθερίας».

Ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2027 του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον οποίο υπέβαλε αρμοδίως η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (ΕΚΥΟ).

Ενέκρινε το πρόγραμμα της ημερίδος, η οποία συνδιοργανώνεται από το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, το Υπουργείο Εξωτερικών και το ΕΚΠΑ, και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ι. Κρανιδιώτης», με θέμα: «Το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει εν όψει της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από την Ελλάδα».

Έθεσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου το Ε' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, το οποίο θα διοργανώσει η Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου, από 16 έως 17 Νοεμβρίου 2026, με θέμα: «Μαρτυρικά 2026. Ορθόδοξη Μαρτυρία και Οικουμένη - 10 χρόνια από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης (2016 - 2026)».

Ενέκρινε το αίτημα του Γενικού Γραμματέως Δικαιοσύνης κ. Πέλοπος Λάσκου περί της ανακηρύξεως του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, ως Προστάτου Αγίου του Σώματος της Δικαστικής Αστυνομίας.

Τέλος, η ΔΙΣ ενέκρινε νέες ιερές ακολουθίες, αποσπάσεις κληρικών, ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων, Συνοδικών Επιτροπών και τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.