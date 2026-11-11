Snapshot Έκλεισε τμήμα της Ολυμπίας Οδού στην Αχαΐα λόγω λασπορροής στο οδόστρωμα κοντά στις σήραγγες της Παναγοπούλας.

Η κυκλοφορία εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών Κορίνθου μέσω των κόμβων Δρεπάνου και Σελιανιτίκων.

Η λασπορροή προκλήθηκε από τη συνεχή βροχόπτωση στην περιοχή.

Συνεργεία της «Ολυμπίας Οδού» εργάζονται για την αποκατάσταση του προβλήματος. Snapshot powered by AI

Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου – Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Αχαΐας, προκάλεσε η συνεχής βροχόπτωση.

Σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, μέσω των κόμβων Δρεπάνου και Σελιανιτίκων, λόγω λασπορροής στο οδόστρωμα, μετά τις σήραγγες της Παναγοπούλας, κοντά στην περιοχή Λαμπίρι.

Συνεργεία της «Ολυμπίας Οδού» επιχειρούν στην περιοχή, προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

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