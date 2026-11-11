Έκλεισε τμήμα της Ολυμπίας οδού στην Αχαΐα λόγω λασπορροής
Εκτροπή της κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Έκλεισε τμήμα της Ολυμπίας Οδού στην Αχαΐα λόγω λασπορροής στο οδόστρωμα κοντά στις σήραγγες της Παναγοπούλας.
- Η κυκλοφορία εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών Κορίνθου μέσω των κόμβων Δρεπάνου και Σελιανιτίκων.
- Η λασπορροή προκλήθηκε από τη συνεχή βροχόπτωση στην περιοχή.
- Συνεργεία της «Ολυμπίας Οδού» εργάζονται για την αποκατάσταση του προβλήματος.
Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου – Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Αχαΐας, προκάλεσε η συνεχής βροχόπτωση.
Σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, μέσω των κόμβων Δρεπάνου και Σελιανιτίκων, λόγω λασπορροής στο οδόστρωμα, μετά τις σήραγγες της Παναγοπούλας, κοντά στην περιοχή Λαμπίρι.
Συνεργεία της «Ολυμπίας Οδού» επιχειρούν στην περιοχή, προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο Yangwang Altior θέλει να γίνει η κινεζική Rolls-Royce
08:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Έκλεισε τμήμα της Ολυμπίας οδού στην Αχαΐα λόγω λασπορροής
08:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν και πότε θα δοθεί
08:00 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ
06:54 ∙ LIFESTYLE