Απεργία στις 25 Νοεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη από τα συνδικάτα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Ζωή - Νίκη Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Απεργία στις 25 Νοεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πού θα γίνουν συγκεντρώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία με συμμετοχή συνδικάτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΕΔΥ.
  • Οι βασικές διεκδικήσεις αφορούν υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις μισθών, 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας, και προστασία από την ακρίβεια.
  • Οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στην Αθήνα (Προπύλαια, 10:30 πμ), στη Θεσσαλονίκη (Άγαλμα Βενιζέλου, 10:30 πμ) και στον Πειραιά (πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, 10 πμ).
  • Συνδικαλιστικές οργανώσεις επισημαίνουν τα προβλήματα της ακρίβειας, του κόστους στέγασης και την ανησυχία για την εμπλοκή της χώρας σε πολεμικές συγκρούσεις.
  • Αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις από άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις για συμμετοχή στην απεργία.
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Πανελλαδική απεργία έχουν προκηρύξει για τις 25 Νοεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα, καθώς συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ.

Βασικές διεκδικήσεις είναι η υπογραφή ικανοποιητικών Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις μισθών, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας και προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων από την ακρίβεια, καθώς και την μη εμπλοκή της χώρας μας σε κανέναν πόλεμο.

Έως τώρα, έχουν ανακοινωθεί οι εξής συγκεντρώσεις:

  • στην Αθήνα, στις 10.30πμ στα Προπύλαια,
  • στη Θεσσαλονίκη, στις 10.30πμ, στο Άγαλμα Βενιζέλου και
  • στον Πειραιά, στις 10πμ, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Ελλάδας, τονίζει ότι: «Βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με προβλήματα που συνεχώς οξύνονται. Η μεγάλη ακρίβεια στα καύσιμα, το πετρέλαιο, τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, το τεράστιο κόστος στέγασης, δεν αφήνουν περιθώρια για το τι μας περιμένει στο μέλλον. Η γενίκευση των πολεμικών μετώπων και συγκρούσεων, η άμεση εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ οδηγεί το λαό μπροστά σε νέα δεινά και δυσκολίες».

Από την πλευρά του, το συνδικάτο επισιτισμού-τουρισμού καλεί τους εργαζόμενους στην Pizza Fan να πάρουν μέρος στην πανελλαδική απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας αναφέρει ότι: «Στις 25 Νοέμβρη να σημάνει απεργιακός ξεσηκωμός σε κάθε κατάστημα, αποθήκη, γραφείο και χώρο δουλειάς! Κάνουμε υπόθεση των κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων, κάθε εργαζόμενης και εργαζόμενου, την οργάνωση και την επιτυχία της απεργίας που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, δεκάδες Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και εκατοντάδες σωματεία».

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να γίνουν γνωστές και άλλες ανάλογες αποφάσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

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