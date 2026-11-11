Υπουργείο Τροφίμων: Η φέτα αποκτά επίσημα προστασία ονόματος στην Μαλαισία

Snapshot Η ονομασία «Φέτα» κατοχυρώθηκε επίσημα ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) στη Μαλαισία στις 9 Νοεμβρίου 2026.

Η προστασία της φέτας στη Μαλαισία ενισχύει τη δυνατότητα αντιμετώπισης της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης και διασφαλίζει την αυθεντικότητα του προϊόντος.

Η διεθνής κατοχύρωση της φέτας συμβάλλει στην προστασία των παραγωγών και επιχειρήσεων που τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Η εξέλιξη υποστηρίζει την εμπορική παρουσία της ελληνικής φέτας στη Νοτιοανατολική Ασία και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια προστασίας ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων.

Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων με σεβασμό στην προέλευση και τους παραγωγούς τους. Snapshot powered by AI

Μία σημαντική εξέλιξη για την παρουσία των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές έρχεται για την προστασία του ονόματος της φέτας, το οποίο αναγνωρίστηκε επίσημα και από τη Μαλαισία.

Η φέτα, που έχει αναγνωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), αποκτά πλέον επίσημη προστασία και στην αγορά της Μαλαισίας.

Η καταχώριση δημοσιεύθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2026 από την αρμόδια αρχή της Μαλαισίας (Intellectual Property Corporation of Malaysia – MyIPO), όπως γνωστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ελληνικές αρχές.

Με την εξέλιξη αυτή, η ονομασία «Φέτα» αποκτά επίσημη νομική προστασία και στην αγορά της Μαλαισίας, ενισχύοντας τη δυνατότητα αντιμετώπισης της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της και διασφαλίζοντας την ταυτότητα ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα.

Τι σημαίνει η προστασία της ονομασίας

Η προστασία της Φέτας ΠΟΠ στις αγορές τρίτων χωρών έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική κτηνοτροφία και τυροκομία, καθώς συμβάλλει στη διαφύλαξη της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος, στην προστασία των παραγωγών και των επιχειρήσεων που τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Παράλληλα, δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την εμπορική παρουσία της αυθεντικής ελληνικής φέτας στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς κατοχύρωσης των ελληνικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

Η εξέλιξη εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια προστασίας των ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων σε τρίτες χώρες, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Πρωτοψάλτης: Στόχος μας τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα να αποκτούν ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς αγορές

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε:

«Η επίσημη καταχώριση της Φέτας ΠΟΠ στη Μαλαισία είναι μια θετική εξέλιξη για την προστασία ενός εμβληματικού ελληνικού προϊόντος με ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα. Η φέτα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παραγωγικής ταυτότητας και σημαντική πηγή εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους και τις τυροκομικές μας επιχειρήσεις.

Η προστασία της ονομασίας της πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι ουσιαστική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας, την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

Στόχος μας είναι τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα να αποκτούν ολοένα ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς αγορές, με σεβασμό στην προέλευσή τους και στην προσπάθεια των ανθρώπων που τα παράγουν».

Διαβάστε επίσης