Άνοιξαν ξανά καταστήματα της Pizza Fan - «Χαρούμενοι» οι εργαζόμενοι

Snapshot Επανέλαβαν τη λειτουργία τους 107 καταστήματα της Pizza Fan μετά από 21 ημέρες διακοπής λόγω σκάνδαλου φοροδιαφυγής.

Περίπου 2.500 εργαζόμενοι επέστρεψαν στα πόστα τους, διακόπτοντας την αβεβαιότητα για την επιβίωση τους.

Η επαναλειτουργία έγινε δυνατή μετά την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.

Υπάρχει στόχος να επιστρέψει το σύνολο του προσωπικού σε πλήρη απασχόληση.

Οι πελάτες εκφράζουν ικανοποίηση για την επαναλειτουργία και τις ίδιες τιμές στα καταστήματα. Snapshot powered by AI

Σε λειτουργία τέθηκαν ξανά από την Τετάρτη, 107 καταστήματα της Pizza Fan μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής που ταλάνισε την αλυσίδα, με την προανακριτική διαδικασία να ολοκληρώνεται με την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της, Κωνσταντίνου Αντάρα.

Από σήμερα, άναψαν ξανά οι φούρνοι ύστερα από 21 ημέρες με κατεβασμένα τα ρολά στις πιτσαρίες της Pizza Fan, με τους περίπου 2.500 εργαζόμενους να επιστρέφουν στα πόστα τους και να μπαίνει τέλος στην αγωνία τους για το πώς θα επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Η επαναλειτουργία της αλυσίδας κατέστη δυνατή μετά την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, ενώ στόχος είναι η επιστροφή του συνόλου του προσωπικού σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Ο φακός του Newsbomb βρέθηκε στο κατάστημα του Παγκρατίου, την ώρα που πελάτες εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επαναλειτουργία των καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά πολίτες, το κατάστημα άνοιξε ξανά με τις ίδιες τιμές και οι εργαζόμενοι φαίνονται χαρούμενοι και ευχαριστημένοι. «Όταν χάνεις τη δουλειά σου και την ξαναβρίσκεις δεν είναι λογικό να είσαι χαρούμενος;», ανέφερε χαρακτηριστικά πελάτισσα.

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