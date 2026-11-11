Υπουργείο Μετανάστευσης: Χρηματοδότηση 3,8 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση υποδομών στον δήμο Μυτιλήνης

Snapshot Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ενέκρινε χρηματοδότηση 3,747,87722 ευρώ για αναβάθμιση υποδομών στον Δήμο Μυτιλήνης.

Τα έργα περιλαμβάνουν σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και κοινόχρηστους χώρους.

1,366,284.66 ευρώ θα διατεθούν για τη στατική αποκατάσταση και διαμόρφωση του Κέντρου Αθλητισμού.

1,500,000 ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή λιθόστρωτου δρόμου από το αρχαίο λατομείο προς το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο.

680,000 ευρώ προορίζονται για την επισκευή δημοτικού σχολείου, ενώ 201,592.56 ευρώ για ηλεκτροφωτισμό σε γήπεδο μπάσκετ στην περιοχή Κάτω Τρίπολης. Snapshot powered by AI

Το συνολικό ποσό των 3.747.877,22 ευρώ εγκρίθηκε από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τον Δήμο Μυτιλήνης, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα αναβάθμισης των δημοτικών υποδομών.

Όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης, οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις στοχεύουν στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών του Ανατολικού Αιγαίου, που πλήττονται από το μεταναστευτικό πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο ποσό αναμένεται να δοθεί σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους.

Ειδικότερα, οι εγκεκριμένες προτάσεις περιλαμβάνουν:

1.366.284,66 ευρώ για τη στατική αποκατάσταση και διαμόρφωση του χώρου του Κέντρου Αθλητισμού .

. 1.500.000 ευρώ για την κατασκευή λιθόστρωτου από το αρχαίο λατομείο προς το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο .

. 201.592,56 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού σε γήπεδο μπάσκετ στην περιοχή Κάτω Τρίπολης.

στην περιοχή Κάτω Τρίπολης. 680.000 ευρώ για την επισκευή δημοτικού σχολείου.

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών της πόλης, ενισχύοντας τις σχολικές και αθλητικές υποδομές, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην ανάδειξη και βελτίωση σημαντικών δημοτικών χώρων.

Η συνολική χρηματοδότηση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τον Δήμο Μυτιλήνης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των υποδομών και στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου.

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