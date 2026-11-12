Με τη Μαρίνα Σπανού και τον Γιώργο Λιανό η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα

Η Αθήνα στολίζεται την Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Με τη Μαρίνα Σπανού και τον Γιώργο Λιανό η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα
ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου ύψους 21 μέτρων στην πλατεία Συντάγματος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου με παρουσίαση από τον Γιώργο Λιανό και μουσική από τη Μαρίνα Σπανού.
  • Ο στολισμός της πλατείας περιλαμβάνει 21.000 μέτρα γιρλάντας, περίπου 168.000 λαμπιόνια, φωτεινά διακοσμητικά και θεματικές κατασκευές όπως φωτεινό Άγιο Βασίλη και καρυοθραύστες στην οδό Ερμού.
  • Ο Δήμος Αθηναίων επεκτείνει τον χριστουγεννιάτικο φωτισμό σε κεντρικούς δρόμους και γειτονιές με χρήση 958 φωτιστικών, 315 εναέριων διακοσμητικών και 62 τρισδιάστατων φωτεινών συνθέσεων, χρησιμοποιώντας LED τεχνολογία χαμηλής κατανάλωσης.
  • Μετά τη φωταγώγηση, θα ακολουθήσει πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με συναυλίες, πάρτι και οικογενειακές δραστηριότητες σε όλη την πόλη, με τη στήριξη χορηγών όπως η Protergia και ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Λάμψα.
  • Η εκδήλωση θα είναι προσβάσιμη σε όλους, καθώς θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
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Η πλατεία Συντάγματος ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της και να υποδεχθεί το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, σε μια εκδήλωση με μουσική, τραγούδι και πολλές εκπλήξεις.

Το ραντεβού έχει δοθεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, από τις 17:30, με τον Δήμο Αθηναίων να έχει ετοιμάσει ένα εορταστικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται ένα εντυπωσιακό έλατο ύψους 21 μέτρων, το οποίο θα ταξιδέψει από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης για να στηθεί στην καρδιά της πρωτεύουσας.

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Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, λέγοντας: «Σας περιμένουμε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου με υπέροχες μουσικές, χαρά και αισιοδοξία και πάνω απ’ όλα, με μια μεγάλη, ανοιχτή αγκαλιά για όλες και όλους».

Όπως αναφέρει, το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα αποτελέσει το λαμπερό σημείο αναφοράς των φετινών γιορτών, ενώ η φωταγώγησή του θα σηματοδοτήσει και επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα της βραδιάς στο Σύνταγμα

Η γιορτή θα ξεκινήσει στις 17:45 με την Big Band του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα παρουσιάσει αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στις 18:30 τη σκυτάλη θα πάρει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα στην πλατεία.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει ο Γιώργος Λιανός, ενώ στις 19:00 στη σκηνή θα ανέβει η Μαρίνα Σπανού. Με την κιθάρα, το πιάνο και τους μουσικούς της, η τραγουδίστρια θα δώσει τον δικό της μουσικό τόνο στη βραδιά, μετατρέποντας για ακόμη μία φορά τον δημόσιο χώρο σε μια μεγάλη μουσική σκηνή.

Η στιγμή που θα περιμένουν όλοι θα έρθει στις 19:30. Ο Χάρης Δούκας, ο Γιώργος Λιανός και η Μαρίνα Σπανού θα δώσουν μαζί το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση και τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη Μαρία Βλάμη, ώστε να είναι προσβάσιμη σε όλους.

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Πώς θα στολιστεί φέτος η πλατεία Συντάγματος

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα στολιστεί με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά διακοσμητικά από πλεξιγκλάς και χιλιάδες μέτρα λαμπιονιών. Μια γιορτινή γιρλάντα θα αγκαλιάζει, επίσης, τα κλαδιά του, ώστε να ξεχωρίζει ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο στολισμός, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί στο έλατο. Η πλατεία Συντάγματος θα διακοσμηθεί με 21.000 μέτρα γιρλάντας, που αντιστοιχούν σε περίπου 168.000 λαμπιόνια. Στις κολώνες θα τοποθετηθούν στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα περιμένει τους επισκέπτες για φωτογραφίες.

Γιορτινή όψη θα αποκτήσει και η οδός Ερμού, όπου θα στηθεί φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες, γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια, συνδέοντας οπτικά τον εμπορικό πεζόδρομο με την πλατεία Συντάγματος.

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Χριστουγεννιάτικος φωτισμός και στις γειτονιές της Αθήνας

Η εορταστική εικόνα της πρωτεύουσας θα επεκταθεί και φέτος πέρα από το κέντρο. Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε ανασχεδιασμό του χριστουγεννιάτικου στολισμού, με ανανεωμένα φωτιστικά στοιχεία και παρεμβάσεις σε δρόμους και πλατείες.

Η Βασιλίσσης Σοφίας θα αποκτήσει νέο εορταστικό φωτισμό, ενώ ανανεωμένος θα είναι ο φωτισμός στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Διαφορετικό εναέριο διάκοσμο θα έχει φέτος η Πατησίων, ενώ η Ερμού θα στολιστεί με γιρλάντες και κρεμαστά αστεράκια. Στη λίστα των δρόμων που θα αποκτήσουν χριστουγεννιάτικο φωτισμό για πρώτη φορά βρίσκεται και η οδός Αριστοτέλους.

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Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

  • 220 μέτρα γιρλάντας σε 50 σημεία της πόλης, όπως πλατείες, δρόμους και δημόσια κτίρια.
  • 958 επιστήλια φωτιστικά σε 84 κεντρικές και περιφερειακές τοποθεσίες.
  • 315 εναέρια διακοσμητικά σε περισσότερα από 26 σημεία και οδικές αρτηρίες.
  • 330 φωτοσωλήνες σε 44 διαφορετικές γειτονιές.
  • 62 τρισδιάστατες επίγειες φωτεινές συνθέσεις σε 60 πλατείες και πεζόδρομους, που θα αποτελέσουν σημεία συνάντησης και φωτογράφισης.

Για τον εορταστικό φωτισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

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Συναυλίες, πάρτι και δράσεις στις γειτονιές

Η φωταγώγηση του δέντρου θα είναι μόνο η αρχή. Το επόμενο διάστημα ο Δήμος Αθηναίων αναμένεται να ανακοινώσει το αναλυτικό πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, οι οποίες θα απλωθούν σε ολόκληρη την πόλη.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει οικογενειακές και παιδικές δραστηριότητες, εκπλήξεις στις γειτονιές, συναυλίες και πάρτι για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, αλλά και τις καθιερωμένες εκδηλώσεις της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σημαντική θα είναι και η παρουσία των χορηγών στην εορταστική Αθήνα. Η Protergia, μέλος της METLEN, στηρίζει τον εναέριο στολισμό της Βασιλίσσης Σοφίας, τις δράσεις και τα δώρα για μικρούς και μεγάλους στην πλατεία Συντάγματος, καθώς και τη «Νύχτα των Ευχών», που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κοτζιά στις 26 Δεκεμβρίου 2026.

Παράλληλα, ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Λάμψα και ειδικότερα το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία συμβάλλουν και φέτος στη γιορτινή εικόνα του Συντάγματος, με το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τον στολισμό του.

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