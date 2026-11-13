Stanton Chase Athens: Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών

Η ελληνική αγορά στελεχών αλλάζει ταχύτητα και στρέφει ξανά το βλέμμα της στο εξωτερικό.

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Stanton Chase Athens: Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών

Unsplash

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Περίπου το 30% των αναθέσεων της Stanton Chase Athens για ανώτατα στελέχη περιλαμβάνει Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό λόγω της διεθνούς εμπειρίας και της διαφορετικής οπτικής τους στην ανάπτυξη.
  • Η ζήτηση για ανώτατα στελέχη είναι ιδιαίτερα έντονη σε τομείς όπως οι τράπεζες, ο χρηματοοικονομικός τομέας, η βιομηχανία, η ενέργεια, η ναυτιλία και η τεχνολογία.
  • Οι ελληνικές επιχειρήσεις προσφέρουν ανταγωνιστικές αμοιβές και φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή στελεχών από το εξωτερικό, καθιστώντας οικονομικά εφικτή τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
  • Η εκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτατες διοικητικές θέσεις έχει βελτιωθεί σημαντικά, αν και παραμένουν τομείς με περιορισμένη παρουσία γυναικών.
  • Η Stanton Chase Athens συνδυάζει την ελληνική διοίκηση με τα διεθνή πρότυπα και τεχνογνωσία, παρέχοντας υπηρεσίες Executive Search, Leadership Advisory και Board Services σε πολλούς κλάδους.
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Σαφή στροφή προς το brain gain καταγράφει η αγορά ανώτατων στελεχών, καθώς περίπου το 30% των αναθέσεων που αναλαμβάνει η Stanton Chase Athens συνοδεύεται από την απαίτηση να περιλαμβάνονται στις short lists και Έλληνες επαγγελματίες που εργάζονται στο εξωτερικό.

Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για στελέχη που έφυγαν από την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης ή ξεκίνησαν εξαρχής την καριέρα τους εκτός χώρας και επιστρέφουν πλέον με μεγαλύτερη διοικητική ωριμότητα, διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία που ζητείται ολοένα περισσότερο από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Την τάση αυτή περιέγραψαν σε συνάντηση με δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος της Stanton Chase Athens, Νίκος Βασιλικιώτης, και ο γενικός διευθυντής, Αλέξης Κόντης.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς ένα διεθνές βιογραφικό. Αναζητούν στελέχη που έχουν διαχειριστεί ανάπτυξη, επενδύσεις, εξαγορές, μετασχηματισμούς και διεθνή επέκταση, δεξιότητες που αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα όσο η ελληνική οικονομία απομακρύνεται από τη λογική της διαχείρισης κρίσεων και περνά σε μια νέα φάση ανάπτυξης.

Η ζήτηση είναι εντονότερη στις τράπεζες και συνολικά στον χρηματοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των private equity funds, καθώς και στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στη ναυτιλία και στην τεχνολογία.

Η επιστροφή γίνεται πλέον οικονομικά εφικτή

Ένα από τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται αφορά και το οικονομικό σκέλος της επιστροφής.

Στέλεχος με μεικτές ετήσιες αποδοχές 300.000 λιρών στο Λονδίνο επιβαρύνεται με πολύ υψηλότερο κόστος στέγασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών. Στην πράξη, επομένως, η συγκεκριμένη αμοιβή μπορεί να αντιστοιχεί σε περίπου 150.000-200.000 ευρώ μεικτά στην Αθήνα.

Και αυτή είναι πλέον μια κατηγορία αποδοχών που ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να καταβάλουν για στελέχη υψηλού επιπέδου.

Στην εξίσωση προστίθενται και τα φορολογικά κίνητρα για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το 50% των αποδοχών επί επτά χρόνια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όπως επισήμανε ο κ. Κόντης, η Stanton Chase αξιοποιεί την κοινή βάση δεδομένων του διεθνούς δικτύου της, έχοντας τη δυνατότητα να εντοπίζει Έλληνες επαγγελματίες στο εξωτερικό και να γνωρίζει σε ποιες χώρες και οργανισμούς εργάζονται.

Η εμπειρία επιστρέφει στο προσκήνιο

Ως σημαντική μεταβολή αξιολογείται και η αυξημένη ζήτηση για στελέχη με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, τα οποία παλαιότερα συναντούσαν μεγαλύτερες δυσκολίες στην αναζήτηση νέων ηγετικών θέσεων.

Η έλλειψη έμπειρων στελεχών στην αγορά έχει αλλάξει τα δεδομένα. Παράλληλα, η γενιά που διοίκησε επιχειρήσεις μέσα από την οικονομική κρίση, την πανδημία και διαδοχικές ανατροπές έχει αποκτήσει ανθεκτικότητα, κρίση και προσαρμοστικότητα. Με άλλα λόγια, η εμπειρία αποκτά ξανά αξία και σε αρκετές περιπτώσεις premium.

Οι αμοιβές κλείνουν την ψαλίδα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, στην ελληνική αγορά υπάρχει σήμερα ζήτηση για περίπου 1.200-1.400 θέσεις ετησίως με αποδοχές άνω των 80.000 ευρώ.

Για περισσότερο από μία δεκαετία, οι αμοιβές των στελεχών στις μεγάλες επιχειρήσεις είχαν παραμείνει ουσιαστικά καθηλωμένες. Σε καθαρούς όρους μάλιστα είχαν υποχωρήσει, λόγω αυξημένης φορολογίας και έκτακτων επιβαρύνσεων.

Η εικόνα άρχισε να αλλάζει πριν από πέντε έως έξι χρόνια και η ανάκαμψη επιταχύνθηκε την τελευταία διετία ή τριετία.

Οι αποδοχές έχουν ανακτήσει σημαντικό μέρος του χαμένου εδάφους σε σχέση με την περίοδο 2000-2010, με τις τράπεζες να εμφανίζουν από τις ισχυρότερες επιδόσεις.

Η βελτίωση αποτυπώνεται κυρίως στις μεταβλητές αμοιβές, στα bonus και στη συμμετοχή των στελεχών στα διανεμόμενα κέρδη.

Τι ζητά σήμερα η αγορά

Στο μικροσκόπιο των επιχειρήσεων βρίσκονται στελέχη με συνδυασμό ισχυρού ακαδημαϊκού υπόβαθρου και διεθνούς εμπειρίας.

Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό θεωρείται ένα πρώτο πτυχίο θετικής κατεύθυνσης, σε συνδυασμό με μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά ή στη διοίκηση επιχειρήσεων, κατά προτίμηση σε πανεπιστήμιο εγνωσμένου κύρους του εξωτερικού.

Αντίστοιχα, βαρύνουσα σημασία έχει ο συνδυασμός εμπειρίας τόσο σε πολυεθνικό όμιλο όσο και σε μεγάλη ελληνική επιχείρηση.

Η αγορά αναζητεί, ουσιαστικά, ανθρώπους που μπορούν να μεταφέρουν διεθνή τεχνογνωσία και ταυτόχρονα να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι γυναίκες κερδίζουν έδαφος

Στις υψηλόβαθμες θέσεις, η αναλογία διαμορφώνεται περίπου στα δύο τρίτα άνδρες και ένα τρίτο γυναίκες.

Η ψαλίδα, ωστόσο, κλείνει σταδιακά. Η παρουσία γυναικών στην ανώτατη διοίκηση έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω θεσμικών προβλέψεων όσο και λόγω αλλαγής της κουλτούρας των επιχειρήσεων.

Τα «αγκάθια» παραμένουν κυρίως στους τεχνικούς ρόλους και σε συγκεκριμένους κλάδους, όπου η γυναικεία εκπροσώπηση εξακολουθεί να υπολείπεται.

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