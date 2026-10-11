Πέντε νέοι Έλληνες επιστήμονες διακρίθηκαν στην Ευρώπη- Δύο βραβεία στον Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων

Δύο ερευνητικές εργασίες κατέκτησαν σημαντικές διακρίσεις 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Πέντε νέοι Έλληνες επιστήμονες διακρίθηκαν στην Ευρώπη- Δύο βραβεία στον Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ελληνική αποστολή κατέκτησε δύο σημαντικά βραβεία στον 37ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων (EUCYS 2026) στο Κίελο της Γερμανίας.
  • Ο Βασίλειος Πετρόπουλος βραβεύτηκε για την έρευνά του στον σχεδιασμό προωθητήρα ECR για δορυφόρους χωρίς κάθοδο με πλέγμα.
  • Η ομάδα των Νικολέτας Μαλιάρη, Γεωργίου Μπαμπάνη και Γεωργίου Γκέκα τιμήθηκε για την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας του παρασίτου Varroa destructor με φραγμό Deep-UVC.
  • Η φοιτήτρια Αλεξάνδρα Θανασούλη παρουσίασε ένα φορετό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοψηλάφηση μαστού, που έλαβε θετικές κριτικές αλλά δεν αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο.
  • Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και δίνει σε νέους 14-20 ετών τη δυνατότητα να παρουσιάσουν διεθνώς τις επιστημονικές τους εργασίες.
Snapshot powered by AI

Δύο σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις απέσπασε η ελληνική αποστολή στον 37ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων (EUCYS 2026), που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Κίελο της Γερμανίας.

Ανάμεσα σε 147 νέους επιστήμονες από 37 χώρες, οι Έλληνες μαθητές και φοιτήτριες παρουσίασαν ερευνητικές εργασίες που αφορούν διαφορετικά πεδία, από την τεχνολογία των δορυφόρων έως την αντιμετώπιση της απειλής για τις μέλισσες και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία.

Η ελληνική αποστολή αποτελούνταν από τους μαθητές Βασίλειο Πετρόπουλο, από τη Σχολή Μωραΐτη, Νικολέτα Μαλιάρη, από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο - Λύκειο Μεσολογγίου, Γεώργιο Μπαμπάνη, από τα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη, και Γεώργιο Γκέκα, από το 2ο ΓΕΛ Ναυπάκτου, καθώς και τη φοιτήτρια Αλεξάνδρα Θανασούλη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι δύο εργασίες που βραβεύτηκαν

Το Βραβείο EIROforum European Southern Observatory απονεμήθηκε στον Βασίλειο Πετρόπουλο για την εργασία του με τίτλο «Σχεδιασμός και προσομοίωση ενός προωθητήρα ECR για δορυφόρους χωρίς κάθοδο με πλέγμα, χρησιμοποιώντας ασύμμετρη παλμική εξουδετέρωση».

Η έρευνά του αφορά τον σχεδιασμό και την προσομοίωση ενός συστήματος προώθησης για δορυφόρους, ένα πεδίο που συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνολογιών για διαστημικές εφαρμογές. Η διάκριση αναγνωρίζει την προσπάθεια του νεαρού ερευνητή σε ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο επιστημονικό αντικείμενο.

Το δεύτερο βραβείο, το Friends of the Faculty of Engineering Innovation Award in Physics του Πανεπιστημίου του Κιέλου, απονεμήθηκε στη Νικολέτα Μαλιάρη, τον Γεώργιο Μπαμπάνη και τον Γεώργιο Γκέκα.

diakrisi-ellada-kielo.jpg

Η ομάδα παρουσίασε την εργασία «Αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης κατάρρευσης των μελισσοκομιών: Ανάπτυξη και αξιολόγηση φραγμού Deep-UVC (275 nm) με επένδυση PTFE ως απάντηση στην ανθεκτικότητα του Varroa destructor σε χημικά μέσα».

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το άκαρι Varroa destructor, ένας από τους σημαντικούς εχθρούς των μελισσών, που συνδέεται με σοβαρές απώλειες μελισσοσμηνών. Οι τρεις νέοι ερευνητές μελέτησαν μια προσέγγιση αξιοποίησης υπεριώδους ακτινοβολίας συγκεκριμένου μήκους κύματος, με στόχο την αντιμετώπιση του παρασίτου και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων απέναντι στην ανθεκτικότητά του σε χημικές ουσίες.

Η συγκεκριμένη θεματική έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η υγεία των μελισσών συνδέεται άμεσα με την επικονίαση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η βράβευση της εργασίας αναδεικνύει την προσπάθεια των μαθητών να προσεγγίσουν ένα σύνθετο περιβαλλοντικό πρόβλημα μέσα από την επιστημονική έρευνα.

Η ελληνική πρόταση για την αυτοψηλάφηση του μαστού με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Στον ίδιο διαγωνισμό, η Αλεξάνδρα Θανασούλη παρουσίασε την εργασία «MammoGlove: Πολυτροπικό Φορετό Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για Καθοδηγούμενη Αυτοψηλάφηση Μαστού με Στόχο την Έγκαιρη Ανίχνευση Ανωμαλιών μέσω Αισθητηριακής – Λειτουργικής Χαρτογράφησης και Διαχρονικής Παρακολούθησης της Συμπεριφοράς του Ιστού του Μαστού».

Η πρόταση αφορά την ανάπτυξη ενός φορετού συστήματος που συνδυάζει αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να υποστηρίζει τη διαδικασία της αυτοψηλάφησης και την παρακολούθηση πιθανών μεταβολών στον ιστό του μαστού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η εργασία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και θερμή ανταπόκριση από το κοινό. Η παρουσίασή της έφερε στο προσκήνιο τη δυνατότητα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών σε εφαρμογές που σχετίζονται με την υγεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σύστημα αποτελεί ήδη εγκεκριμένο διαγνωστικό εργαλείο ή υποκαθιστά τον ιατρικό έλεγχο.

kiel.jpg

Την ελληνική αποστολή τίμησαν με την παρουσία τους ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Πυργάκης, καθώς και οι εκπρόσωποι του Ελληνογερμανικού Συλλόγου του Κιέλου, Παναγιώτα Γαρμπή και Γεώργιος Μαρίνος. Στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού συμμετείχε, επίσης, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δημοσθένης Κυριαζής.

Την αποστολή συνόδευσε ο Θεόδωρος Μπάρκας, υπάλληλος της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής και διοργανωτής του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων.

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων διοργανώνεται κάθε χρόνο από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 14 έως 20 ετών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δημιουργικότητα και την επιστημονική τους σκέψη σε διεθνές επίπεδο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:05LIFESTYLE

Οι πρώτοι νικητές της σεζόν - Ποιοι ξεχωρίζουν στην κούρσα της τηλεθέασης και των εντυπώσεων

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε νέοι Έλληνες επιστήμονες διακρίθηκαν στην Ευρώπη- Δύο βραβεία στον Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Eπιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα πολύ γνωστό μικρόβιο έχει την ικανότητα να μειώνει τη χοληστερόλη

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Άνδρας νεκρός από πυροβολισμούς - Εντοπίστηκαν οκτώ κάλυκες στο σημείο

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δίνουν συμβουλές στους άνδρες της Gen Z να σταματήσουν να πλένονται;⁠⁠ Η μόδα του «pheromone maxxing»

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φεστιβάλ Αυγής-Κόκκινου: Μήνυμα για διάλογο από Αρβανίτη, Σπίρτζη, Καρχιμάκη, Αναγνωστοπούλου

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη βρίσκεται στην πιο δεινή οικονομική θέση

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθημερινή μάχη επιβίωσης δίνει ο φούρνος της γειτονιάς: 1500 λουκέτα στην τριετία - Τι ψωμί θα τρώμε σε λίγα χρόνια;

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν θα ήθελε ειρήνη» - «Καιρός η Ουκρανία να αλλάξει πρόεδρο» - Σφοδρή σύγκρουση με Ζελένσκι για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για το ντίζελ

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικές οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος - «Πάω να πάρω 10 χιλιάρικα και έρχομαι μανάρι μου»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα χτυπήσουν καταιγίδες σήμερα - Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν και Κέιτ Μίλερ: Το σπίτι τους σε στρατιωτική βάση οργανώνει τα πιο θρυλικά πάρτι για την κυβέρνηση Τραμπ - Σεφ, ζωολογικός κήπος και ιαπωνική κουζίνα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Έφηβοι: Το επάγγελμα του influencer θέλει να ακολουθήσει 1 στους 4 νέους -Τι δείχνει έρευνα του ΕΚΠΑ

06:15ΥΓΕΙΑ

Γρίπη: Τι να προσέξουμε - Οδηγός για τη φετινή περίοδο - Συστάσεις και διαθέσιμα εμβόλια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Οκτωβρίου

05:30ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Η CENTCOM εξουδετέρωσε με πλήγμα ακριβείας εμπορικό πλοίο που έσπασε τον αποκλεισμό του Ιράν

05:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε ο Μάρκο Ρούμπιο

04:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχου κάθε ταμείου

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι νοτιοανατολικά του Ριάντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα χτυπήσουν καταιγίδες σήμερα - Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ενέδρα σε αστυνομικούς στη Φιλαδέλφεια: Νεκρός ο ένας, σοβαρά τραυματίας ο δεύτερος

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Άνδρας νεκρός από πυροβολισμούς - Εντοπίστηκαν οκτώ κάλυκες στο σημείο

18:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Αρναούτογλου: Οι βροχές πλησιάζουν - Ποιες περιοχές θα προσπεράσουν

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη βρίσκεται στην πιο δεινή οικονομική θέση

22:53LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ που τον επισκέφτηκαν για εκκρεμότητες 850.000 ευρώ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Ερευνητές θα λύσουν το μυστήριο με την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικές οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος - «Πάω να πάρω 10 χιλιάρικα και έρχομαι μανάρι μου»

01:39ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: 12 οι νεκροί από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Πάνω από 300 τραυματίες

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν και Κέιτ Μίλερ: Το σπίτι τους σε στρατιωτική βάση οργανώνει τα πιο θρυλικά πάρτι για την κυβέρνηση Τραμπ - Σεφ, ζωολογικός κήπος και ιαπωνική κουζίνα

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθημερινή μάχη επιβίωσης δίνει ο φούρνος της γειτονιάς: 1500 λουκέτα στην τριετία - Τι ψωμί θα τρώμε σε λίγα χρόνια;

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Αναβρασμός στους Πομάκους της Θράκης: Ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά - Στη Βουλή το ζήτημα

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγόρασε φέτος ποσότητες ρεκόρ ρωσικού φυσικού αερίου

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

15:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξεκινήσουν οι βροχές και μέχρι πότε θα διαρκέσουν

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θηβών: Η οικογενειακή τραγωδία της 24χρονης Φιόρης - Είχε χάσει και τον 18χρονο εξάδελφό της σε τροχαίο

16:06ΕΘΝΙΚΑ

Ηλεκτρικό καλώδιο - Χουριέτ: Αποκλιμάκωση ότι η επίβλεψη μεταβιβάστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν θα ήθελε ειρήνη» - «Καιρός η Ουκρανία να αλλάξει πρόεδρο» - Σφοδρή σύγκρουση με Ζελένσκι για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για το ντίζελ

18:16LIFESTYLE

ΜακΓκάιβερ: Πώς ζει σήμερα - Τι λέει στα 76 του για την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ