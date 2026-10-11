Πέντε νέοι Έλληνες επιστήμονες διακρίθηκαν στην Ευρώπη- Δύο βραβεία στον Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων

Snapshot Η ελληνική αποστολή κατέκτησε δύο σημαντικά βραβεία στον 37ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων (EUCYS 2026) στο Κίελο της Γερμανίας.

Ο Βασίλειος Πετρόπουλος βραβεύτηκε για την έρευνά του στον σχεδιασμό προωθητήρα ECR για δορυφόρους χωρίς κάθοδο με πλέγμα.

Η ομάδα των Νικολέτας Μαλιάρη, Γεωργίου Μπαμπάνη και Γεωργίου Γκέκα τιμήθηκε για την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας του παρασίτου Varroa destructor με φραγμό Deep-UVC.

Η φοιτήτρια Αλεξάνδρα Θανασούλη παρουσίασε ένα φορετό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοψηλάφηση μαστού, που έλαβε θετικές κριτικές αλλά δεν αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και δίνει σε νέους 14-20 ετών τη δυνατότητα να παρουσιάσουν διεθνώς τις επιστημονικές τους εργασίες. Snapshot powered by AI

Δύο σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις απέσπασε η ελληνική αποστολή στον 37ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων (EUCYS 2026), που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Κίελο της Γερμανίας.

Ανάμεσα σε 147 νέους επιστήμονες από 37 χώρες, οι Έλληνες μαθητές και φοιτήτριες παρουσίασαν ερευνητικές εργασίες που αφορούν διαφορετικά πεδία, από την τεχνολογία των δορυφόρων έως την αντιμετώπιση της απειλής για τις μέλισσες και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία.

Η ελληνική αποστολή αποτελούνταν από τους μαθητές Βασίλειο Πετρόπουλο, από τη Σχολή Μωραΐτη, Νικολέτα Μαλιάρη, από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο - Λύκειο Μεσολογγίου, Γεώργιο Μπαμπάνη, από τα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη, και Γεώργιο Γκέκα, από το 2ο ΓΕΛ Ναυπάκτου, καθώς και τη φοιτήτρια Αλεξάνδρα Θανασούλη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι δύο εργασίες που βραβεύτηκαν

Το Βραβείο EIROforum European Southern Observatory απονεμήθηκε στον Βασίλειο Πετρόπουλο για την εργασία του με τίτλο «Σχεδιασμός και προσομοίωση ενός προωθητήρα ECR για δορυφόρους χωρίς κάθοδο με πλέγμα, χρησιμοποιώντας ασύμμετρη παλμική εξουδετέρωση».

Η έρευνά του αφορά τον σχεδιασμό και την προσομοίωση ενός συστήματος προώθησης για δορυφόρους, ένα πεδίο που συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνολογιών για διαστημικές εφαρμογές. Η διάκριση αναγνωρίζει την προσπάθεια του νεαρού ερευνητή σε ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο επιστημονικό αντικείμενο.

Το δεύτερο βραβείο, το Friends of the Faculty of Engineering Innovation Award in Physics του Πανεπιστημίου του Κιέλου, απονεμήθηκε στη Νικολέτα Μαλιάρη, τον Γεώργιο Μπαμπάνη και τον Γεώργιο Γκέκα.

Η ομάδα παρουσίασε την εργασία «Αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης κατάρρευσης των μελισσοκομιών: Ανάπτυξη και αξιολόγηση φραγμού Deep-UVC (275 nm) με επένδυση PTFE ως απάντηση στην ανθεκτικότητα του Varroa destructor σε χημικά μέσα».

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το άκαρι Varroa destructor, ένας από τους σημαντικούς εχθρούς των μελισσών, που συνδέεται με σοβαρές απώλειες μελισσοσμηνών. Οι τρεις νέοι ερευνητές μελέτησαν μια προσέγγιση αξιοποίησης υπεριώδους ακτινοβολίας συγκεκριμένου μήκους κύματος, με στόχο την αντιμετώπιση του παρασίτου και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων απέναντι στην ανθεκτικότητά του σε χημικές ουσίες.

Η συγκεκριμένη θεματική έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η υγεία των μελισσών συνδέεται άμεσα με την επικονίαση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η βράβευση της εργασίας αναδεικνύει την προσπάθεια των μαθητών να προσεγγίσουν ένα σύνθετο περιβαλλοντικό πρόβλημα μέσα από την επιστημονική έρευνα.

Η ελληνική πρόταση για την αυτοψηλάφηση του μαστού με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Στον ίδιο διαγωνισμό, η Αλεξάνδρα Θανασούλη παρουσίασε την εργασία «MammoGlove: Πολυτροπικό Φορετό Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για Καθοδηγούμενη Αυτοψηλάφηση Μαστού με Στόχο την Έγκαιρη Ανίχνευση Ανωμαλιών μέσω Αισθητηριακής – Λειτουργικής Χαρτογράφησης και Διαχρονικής Παρακολούθησης της Συμπεριφοράς του Ιστού του Μαστού».

Η πρόταση αφορά την ανάπτυξη ενός φορετού συστήματος που συνδυάζει αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να υποστηρίζει τη διαδικασία της αυτοψηλάφησης και την παρακολούθηση πιθανών μεταβολών στον ιστό του μαστού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η εργασία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και θερμή ανταπόκριση από το κοινό. Η παρουσίασή της έφερε στο προσκήνιο τη δυνατότητα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών σε εφαρμογές που σχετίζονται με την υγεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σύστημα αποτελεί ήδη εγκεκριμένο διαγνωστικό εργαλείο ή υποκαθιστά τον ιατρικό έλεγχο.

Την ελληνική αποστολή τίμησαν με την παρουσία τους ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Πυργάκης, καθώς και οι εκπρόσωποι του Ελληνογερμανικού Συλλόγου του Κιέλου, Παναγιώτα Γαρμπή και Γεώργιος Μαρίνος. Στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού συμμετείχε, επίσης, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δημοσθένης Κυριαζής.

Την αποστολή συνόδευσε ο Θεόδωρος Μπάρκας, υπάλληλος της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής και διοργανωτής του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων.

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων διοργανώνεται κάθε χρόνο από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 14 έως 20 ετών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δημιουργικότητα και την επιστημονική τους σκέψη σε διεθνές επίπεδο.