Λάρισα: Στη ΜΕΘ παραμένει το 2,5 ετών αγοράκι μετά τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με ΙΧ

Snapshot Το 2,5 ετών αγοράκι που τραυματίστηκε στη μετωπική σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με ΙΧ στη Λάρισα παραμένει διασωληνωμένο και στη ΜΕΘ με πολλαπλά κατάγματα.

Ο 30χρονος πατέρας του παιδιού τραυματίστηκε σοβαρά με πολλαπλά κατάγματα και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό που συνδέει τη Λάρισα με τον οικισμό Τερψιθέας.

Τα παιδιά του σχολικού λεωφορείου δεν τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στα σπίτια τους.

Ο πατέρας και το παιδί απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Snapshot powered by AI

Στη ΜΕΘ παραμένει το 2,5 ετών αγοράκι που τραυματίστηκε χθες, Πέμπτη, στη Λάρισα, μετά τη μετωπική σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με ΙΧ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, στην περιφερειακή οδό που συνδέει τη Λάρισα με τον οικισμό της Τερψιθέας. Το σχολικό λεωφορείο, που μετέφερε μαθητές ιδιωτικού σχολείου, συγκρούστηκε μετωπικά με το ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν ο 30χρονος οδηγός και το 2,5 ετών αγοράκι του.

Το παιδί αν και καθόταν στο πίσω κάθισμα και στη θέση που προβλέπεται για τα παιδιά, τραυματίστηκε σοβαρά και φέρει πολλαπλά κατάγματα. Διασωληνώθηκε και παραμένει στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Ο 30χρονος πατέρας τραυματίστηκε με πολλαπλά κατάγματα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Και οι δύο είχαν απεγκλωβιστεί νωρίτερα από την Πυροσβεστική.

Στο σχολικό λεωφορείο δεν υπήρξε τραυματισμός. Τα παιδιά του ιδιωτικού σχολείου μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στα σπίτια τους.

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