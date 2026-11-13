Πάτρα: Υπεύθυνος τεχνικού γραφείου εξαφανίστηκε με τα χρήματα δεκάδων πολιτών από το «Εξοικονομώ»

Με διπλή οικονομική εκκρεμότητα έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες καθώς πρέπει να παραδόσουν εργασίες έως τις 30 Νοεμβρίου

Ελένη Ευστρατίου

Πάτρα: Υπεύθυνος τεχνικού γραφείου εξαφανίστηκε με τα χρήματα δεκάδων πολιτών από το «Εξοικονομώ»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Υπεύθυνος τεχνικού γραφείου στην Πάτρα εξαφανίστηκε παίρνοντας τα χρήματα δεκάδων πολιτών από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».
  • Ο ίδιος εισέπραξε το 70% των προκαταβολών και τα χρήματα από τα τραπεζικά δάνεια, έκλεισε το γραφείο και απέλυσε το προσωπικό χωρίς πληρωμή.
  • Οι πολίτες αντιμετωπίζουν οικονομική πίεση καθώς πρέπει να πληρώνουν τα δάνεια και να παραδώσουν τις εργασίες έως τις 30 Νοεμβρίου για να μην επιστρέψουν τις επιδοτήσεις.
  • Υπάρχει κίνδυνος το κράτος να απαιτήσει την επιστροφή των επιδοτήσεων απευθείας από τους πολίτες, παρά το γεγονός ότι τα χρήματα εισπράχθηκαν από τρίτο πρόσωπο.
  • Δεκάδες κάτοικοι έχουν καταθέσει μηνύσεις, αλλά οι δικαστικές διαδικασίες ενδέχεται να διαρκέσουν, αφήνοντας αβέβαιο το θέμα των προθεσμιών.
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Σοβαρή καταγγελία κατά ενός υπεύθυνου τεχνικού γραφείου στην Πάτρα έκαναν δεκάδες πολίτες, καθώς εξαφανίστηκε παίρνοντας όλα τα χρήματά τους από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24.news, δεκάδες ιδιοκτήτες ακινήτων της Πάτρας είχαν καταθέσει τους φακέλους τους στο συγκεκριμένο τεχνικό γραφείο, προκειμένου να λάβουν δάνειο για να ανακαινίσουν τα σπίτια τους μέσω του προγράμματος.

Ο υπεύθυνος φέρεται να εισέπραξε το 70% των προκαταβολών του προγράμματος, καθώς και τα χρήματα από τα συμπληρωματικά τραπεζικά δάνεια, που είχαν συνάψει οι πολίτες για την ιδιωτική τους συμμετοχή. Μάλιστα, αμέσως μετά έκλεισε αιφνιδιαστικά το γραφείο του, αφήνοντάς τους χωρίς χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των εργασιών, αλλά με δανειακές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, απέλυσε όλο το προσωπικό χωρίς να τους πληρώσει, ενώ δεν σηκώνει τα τηλέφωνα ούτε στους πελάτες, ούτε και στους δικηγόρους τους.

Οι πολίτες βρίσκονται πλέον εγκλωβισμένοι σε μια διπλή οικονομική μέγγενη, καθώς καλούνται να πληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις των τραπεζικών δανείων που έλαβαν, ενώ κινδυνεύουν με την επιστροφή των επιδοτήσεων, αν δεν παραδώσουν τα έργα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνει νομικός εκπρόσωπος πέντε εκ των θυμάτων, αν δεν δοθεί νέα παράταση και τα έργα δεν παραδοθούν εμπρόθεσμα, το κράτος ενδέχεται να απαιτήσει την επιστροφή των επιδοτήσεων απευθείας από τους ίδιους τους πολίτες, παρά το γεγονός ότι τα ποσά εισπράχθηκαν από τρίτο πρόσωπο.

Ήδη, δεκάδες κάτοικοι της Πάτρας έχουν κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μηνύσεις κατά του υπευθύνου του τεχνικού γραφείου, μέσω διαφορετικών δικηγορικών γραφείων. Ωστόσο, ανοιχτό παραμένει το ερώτημα για τις προθεσμίες, καθώς οι δικαστικές διαδικασίες θα χρειαστούν χρόνο.

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