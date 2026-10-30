Εξοικονομώ 2025: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης

Προχωρούν οι ενέργειες που είχαν ξεκινήσει με χρηματοδότηση του ΤΑΑ

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Εξοικονομώ 2025: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης
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  • Η ολοκλήρωση του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» χρηματοδοτείται πλέον από το ΕΣΠΑ 2021-2027 με προϋπολογισμό 425,8 εκατ. ευρώ.
  • Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των συμβατικών καυσίμων.
  • Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που πληρούν εισοδηματικά κριτήρια, με αυξημένη επιχορήγηση για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πληγέντες από φυσικές καταστροφές.
  • Η ενεργειακή αναβάθμιση απαιτεί τουλάχιστον τρεις κατηγορίες βελτίωσης στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας άνω του 30%.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις περιφέρειες εκτός Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, όπου εφαρμόζεται ξεχωριστό πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».
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Στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» εντάχθηκε η δράση «Εξοικονομώ 2025», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πρόκειται για απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Το πρόγραμμα αφορά σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που είχαν ξεκινήσει κατά την 1η φάση του «Εξοικονομώ 2025», αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρωθούν λόγω λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 425.827.568,36 ευρώ.

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων.

Τι παρέχει το πρόγραμμα

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αφορά κτίρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι ωφελούμενοι διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες με βάση το εισόδημά τους και το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και την ένταξή τους σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες: τους πληγέντες φυσικών καταστροφών των περιοχών της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας, τις οικογένειες με μέλος ή μέλη με αναπηρία και τις οικογένειες με τρία εξαρτώμενα τέκνα. Παρέχεται, επίσης, δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα. Στις περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης, το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα πρέπει να καταταχθεί τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτό. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου διασφαλίζεται με ενεργειακή επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων (Α΄ και Β΄ ΠΕΑ).

Η Πράξη αφορά ωφελούμενους σε όλες τις Περιφέρειες, πλην των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, που θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση». Δικαιούχος της Πράξης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εταίρος η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και κύριος της Πράξης η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ελάχιστος ενεργειακός στόχος του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση κάθε κατοικίας κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την αρχική της κατάταξη, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Παπασταύρου: Διασφαλίζουμε την ολοκλήρωση του προγράμματος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Η μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί πιέζονται έντονα από τη διεθνή ενεργειακή κρίση και το επακόλουθο αυξημένο κόστος, με την ένταξη του “Εξοικονομώ 2025” στο ΕΣΠΑ διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του προγράμματος, ώστε τα νοικοκυριά που ξεκίνησαν τις εργασίες τους να τις ολοκληρώσουν με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Η αναβάθμιση κάθε κατοικίας κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, με εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 30%, προσφέρει διαρκές όφελος, χαμηλότερες δαπάνες για θέρμανση και ψύξη, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας είναι επένδυση στην ποιότητα ζωής και ουσιαστική στήριξη του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η ενεργειακή μετάβαση γίνεται πραγματικότητα όταν φτάνει μέσα στο σπίτι του πολίτη. Με ιδιαίτερη μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, τις οικογένειες με μέλη με αναπηρία και τις οικογένειες με τρία εξαρτώμενα τέκνα, ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή στην πράξη.

Ευχαριστώ τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση για την ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία. Αξιοποιούμε τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών».

Παπαθανάσης: Συνεχίζουμε να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε: «Σε συνέχεια της πλήρους απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της προτεραιότητάς μας να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση σημαντικών για την οικονομία και την κοινωνία προγραμμάτων από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, σε συνεργασία με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, προχωρούμε στην ένταξη του «Εξοικονομώ 2025» στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η διασφάλιση της δυνατότητας των πολιτών να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να αναβαθμίσουν την ποιότητα των περιουσιών τους και της καθημερινότητάς τους, μάλιστα σε συγκυρίες όπως αυτή που διατρέχουμε. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και περιφέρειες της χώρας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Συνεχίζουμε να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό και εθνικό πόρο, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια πιο ανθεκτική και ενεργειακά αυτόνομη Ελλάδα, την Ελλάδα του 2030.»

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