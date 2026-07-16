Νέα προθεσμία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» από το υπουργείο Ενέργειας

Νέα παράταση για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων που έχουν εγκριθεί μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» δίνουν τα αρμόδια Υπουργεία, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της υλοποίησης των έργων για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στις 30 Νοεμβρίου 2026, με στόχο την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων παρεμβάσεων και την αξιοποίηση των πρόσθετων πόρων που εξασφαλίστηκαν.

Πρόσθετοι πόροι για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των προγραμμάτων

«Εξοικονομώ»Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχαν τα Προγράμματα «Εξοικονομώ», ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, με έγκαιρο σχεδιασμό, εξασφάλισαν πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και ολοκλήρωση εγκεκριμένων παρεμβάσεων για συγκεκριμένους δικαιούχους, και μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 30ή Νοεμβρίου 2026

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

• αιτήσεις ωφελουμένων που έχουν υπαχθεί στο Πρόγραμμα και για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί διαπιστωμένα μέσω του πληροφοριακού συστήματος μεταφορά Α πόρων προς τους αναδόχους - προμηθευτές (έχουν πληρώσει προκαταβολές στους προμηθευτές),• οι υπαχθείσες αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής.

Ειδική πρόβλεψη για το «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Ειδικά για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους», συνεχίζουν και οι εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κριθεί επιλέξιμες προς υπαγωγή έως 17 Ιουλίου, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης, ομοίως, την 30η Νοεμβρίου 2026.

Πάνω από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτέλεσε το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της μεγαλύτερης δέσμης προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που εφαρμόστηκε ποτέ στη χώρα. Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης - Θερμοσίφωνα». Συνολικά, διατέθηκαν πόροι άνω των 1,4 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, στη βελτίωση της ποιότητας του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Δέσμευση των Υπουργείων για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών

Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών, ώστε ακόμη περισσότεροι πολίτες να αποκτήσουν κατοικίες πιο σύγχρονες, πιο λειτουργικά οικονομικές και πιο ανθεκτικές απέναντι στις ενεργειακές προκλήσεις του που αντιμετωπίζουμε καθημερινά.

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