«Εξοικονομώ»: Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα

Snapshot Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παράτεινε την προθεσμία ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων για όλα τα προγράμματα «Εξοικονομώ» έως τις 17 Ιουλίου 2026.

Η παράταση αφορά τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ Ανακαινίζω για Νέους», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ Επιχειρώ & Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις».

Η απόφαση ελήφθη για να στηριχθούν οι συμμετέχοντες και να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των ενεργειακών αναβαθμίσεων.

Η παράταση είναι οριστική και δεν προβλέπεται νέα προθεσμία λόγω της σύνδεσης με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. μέσω του NextGenerationEU. Snapshot powered by AI

Παράταση έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην προθεσμία ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων για όλα τα προγράμματα «Εξοικονομώ» που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να στηριχθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα προγράμματα, αλλά και να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία αφορά τα ακόλουθα προγράμματα:

Εξοικονομώ 2021

Εξοικονομώ 2023

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους

Εξοικονομώ 2025

Εξοικονομώ – Επιχειρώ & Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους νοικοκυριών και επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Το υπουργείο επισημαίνει, ωστόσο, ότι η παράταση αυτή είναι οριστική, καθώς συνδέεται με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δεν προβλέπεται να δοθεί νέα προθεσμία.

Για τον λόγο αυτό, καλεί όλους τους ωφελούμενους να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις εργασίες και να τηρήσουν το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU.

Διαβάστε επίσης