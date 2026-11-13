Κερατσίνι: Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα σχηματίζοντας κέλτικους σταυρούς

Δεν είναι η πρώτη φορά που το μνημείο αποτελεί στόχο με νεοναζιστικά σύμβολα

Ελένη Ευστρατίου

Κερατσίνι: Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα σχηματίζοντας κέλτικους σταυρούς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι ζωγραφίζοντας κέλτικους σταυρούς με κόκκινο σπρέι.
  • Το μνημείο έχει ξαναστείλει στόχος βανδαλισμών με νεοναζιστικά σύμβολα, όπως σβάστικες.
  • Ο «Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Killah P Φύσσας» έκανε γνωστό το περιστατικό με ανάρτηση και στίχο από τραγούδι του Παύλου Φύσσα.
  • Το μνημείο καθαρίστηκε, αλλά παραμένουν σημάδια από το κόκκινο χρώμα.
  • Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στο σημείο του μνημείου στις 18 Σεπτεμβρίου 2013.
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Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, το βράδυ της Πέμπτης 12/11, ζωγραφίζοντας νεοναζιστικά σύμβολα με κόκκινο σπρέι.

Το περιστατικό έγινε γνωστό από τον «Σύλλογο Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας», ο οποίος δημοσίευσε ανάρτηση με εικόνα του μνημείου και τον στίχο από τραγούδι που είχε πει και ο ίδιος «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ».

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τη σελίδα «Νέα Κερατσινίου» δείχνουν ότι στο μνημείο σχεδιάστηκαν τρεις κέλτικοι σταυροί με κόκκινο χρώμα, ο ένας πάνω στο ανάγλυφο του Παύλου Φύσσα.

Το μνημείο δεν είναι η πρώτη φορά που αποτελεί στόχο, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι έχουν ζωγραφίσει σβάστικες. Το μνημείο καθαρίστηκε, ωστόσο έχουν μείνει ακόμα σημάδια του κόκκινου χρώματος.

fyssas-mnhmeio
keratsini

O Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στο σημείο που έχει στηθεί το μνημείο στις 18 Σεπτεμβρίου 2013.

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