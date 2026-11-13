Κερατσίνι: Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα σχηματίζοντας κέλτικους σταυρούς

Snapshot Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι ζωγραφίζοντας κέλτικους σταυρούς με κόκκινο σπρέι.

Το μνημείο έχει ξαναστείλει στόχος βανδαλισμών με νεοναζιστικά σύμβολα, όπως σβάστικες.

Ο «Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Killah P Φύσσας» έκανε γνωστό το περιστατικό με ανάρτηση και στίχο από τραγούδι του Παύλου Φύσσα.

Το μνημείο καθαρίστηκε, αλλά παραμένουν σημάδια από το κόκκινο χρώμα.

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στο σημείο του μνημείου στις 18 Σεπτεμβρίου 2013. Snapshot powered by AI

Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, το βράδυ της Πέμπτης 12/11, ζωγραφίζοντας νεοναζιστικά σύμβολα με κόκκινο σπρέι.

Το περιστατικό έγινε γνωστό από τον «Σύλλογο Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας», ο οποίος δημοσίευσε ανάρτηση με εικόνα του μνημείου και τον στίχο από τραγούδι που είχε πει και ο ίδιος «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ».

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τη σελίδα «Νέα Κερατσινίου» δείχνουν ότι στο μνημείο σχεδιάστηκαν τρεις κέλτικοι σταυροί με κόκκινο χρώμα, ο ένας πάνω στο ανάγλυφο του Παύλου Φύσσα.

Το μνημείο δεν είναι η πρώτη φορά που αποτελεί στόχο, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι έχουν ζωγραφίσει σβάστικες. Το μνημείο καθαρίστηκε, ωστόσο έχουν μείνει ακόμα σημάδια του κόκκινου χρώματος.

O Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στο σημείο που έχει στηθεί το μνημείο στις 18 Σεπτεμβρίου 2013.

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