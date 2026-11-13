Φοιτητές: Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για κατ'εξαίρεση μετεγγραφή πρωτοετών λόγω σοβαρών περιπτώσεων

Snapshot Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για κατ' εξαίρεση μετεγγραφή πρωτοετών φοιτητών λόγω σοβαρών περιπτώσεων και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 18 Νοεμβρίου 2026, ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://transfer.it.minedu.gov.gr με χρήση ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων.

Οι φοιτητές που δεν έχουν αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ στην περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους μπορούν να αιτηθούν μετακίνηση σε τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Στην πλατφόρμα είναι διαθέσιμες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις εξαιρετικές περιπτώσεις. Snapshot powered by AI

Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για κατ’εξαίρεση μετεγγραφής-μετακίνησης φοιτητών που βρίσκονται στον πρώτο κύκλο σπουδών του πρωπτυχιακού, για εξαιρετικές περιπτώσεις.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε προς τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης, από σήμερα Παρασκευή 13/11 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14.00.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές), χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ (πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ).

Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

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