Κρήτες ορειβάτες βοήθησαν τουρίστες στον Ψηλορείτη

Όπως τα μέλη του συλλόγου, που ήταν σε προγραμματισμένη ανάβαση στον Ψηλορείτη, εξήγησαν, όταν βρίσκονταν στην κορυφή του Αγκάθια στα 2.424 μ. -έχοντας ξεκινήσει από το οροπέδιο της Νίδας, το υψηλότερο της Κρήτης με υψόμετρο στα 1.400 μ.: «αντιληφθήκαμε από χαμηλότερα να μας ζητάει βοήθεια κάποιος ο οποίος ερχόταν προς εμάς. Πηγαίνοντας κοντά διαπιστώσαμε ότι ήταν μια Πολωνή ορειβάτισσα σε κατάσταση πανικού που χάθηκε ενώ κατέβαινε με τον σύζυγό της από τον Τίμιο Σταύρο».

Η ομάδα των ορειβατών, σύμφωνα με την περιγραφή της περιπέτειας τους όπως αυτή διατυπώθηκε στη σελίδα του ΕΟΣ Λασιθίου, αποφάσισε να μην συνεχίσει για την κορυφή αλλά κατέβηκε προκειμένου να αναζητήσει τον σύζυγο της ορειβάτισσας ή σημείο με σήμα στα κινητά για επικοινωνία. Τελικά κατάφεραν να εντοπίσουν τον τουρίστα ορειβάτη στον Λάκκο του Μυγερού. Οι ορειβάτες του Ψηλορείτη οδήγησαν σε ασφαλές μονοπάτι τη γυναίκα, ανακουφισμένη που συναντήθηκε με τον σύντροφο της, και αποχώρησαν για να επιστρέψουν στη βάση τους.

«…αφού βεβαιωθήκαμε για την ασφάλεια της και βλέποντας την εμφανώς ανακουφισμένη από την περιπέτεια της την αποχαιρετήσαμε . Η ασφαλής επιστροφή μας τερματίστηκε μετά από 8 ώρες έχοντας διανύσει 16,1 χιλιόμετρα με υψομετρική διαφορά στα 1245 μ. Η ανταμοιβή μας ήρθε το βράδυ όταν με SMS η νεαρή ορειβάτισσα μας ευχαριστούσε για τη βοήθεια που της προσφέραμε… (Thank you very much for help in the mountains today. I got it all and happy though it was hard - Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια στα βουνά σήμερα. Χαρούμενη αν και ήταν δύσκολα), ανέφερε το μήνυμα.

