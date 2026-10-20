Ποιος έφτιαξε τον «πήλινο» στρατό των 8.000 «πολεμιστών» της Κίνας - Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία

Snapshot Ο πήλινος στρατός της Κίνας κατασκευάστηκε πριν από πάνω από 2.200 χρόνια ως μέρος του ταφικού συγκροτήματος του αυτοκράτορα Qin Shihuang.

Η ανάλυση των δακτυλικών αποτυπωμάτων δείχνει ότι στη δημιουργία του στρατού συμμετείχαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά κάτω των 15 ετών.

Μόνο το 45% των αποτυπωμάτων ανήκει σε ενήλικες άνδρες, ενώ το 33% σε ενήλικες γυναίκες και το 22% σε παιδιά.

Η κατασκευή του στρατού απαιτούσε οργάνωση σε εργαστήρια που πιθανώς λειτουργούσαν σαν εργοστάσια, με συνδυασμένη εργασία ανδρών, γυναικών και ανηλίκων.

Η μελέτη βασίστηκε σε μικρό δείγμα από ένα μόνο σημείο, και απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε άλλες περιοχές του ταφικού συγκροτήματος για πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Snapshot powered by AI

Μία από τις πιο εντυπωσιακές μαρτυρίες της δύναμης των αρχαίων Κινέζων αυτοκρατόρων, είναι ο πήλινος στρατός με τα αγάλματα πολεμιστών από τερακότα σε φυσικό μέγεθος.

Τώρα, οι επιστήμονες αποκάλυψαν δελεαστικές ενδείξεις για το ποιος πραγματικά έφτιαξε αυτό το γιγάντιο ταφικό μνημείο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δακτυλικά αποτυπώματα που άφησαν οι τεχνίτες στον πηλό, ενώ αυτός ήταν ακόμα υγρός, πριν από περισσότερα από 2.200 χρόνια.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 30ής Ιουλίου 2013, επισκέπτες περνούν μπροστά από μια έκθεση των ανασκαφέντων Πολεμιστών από Τερακότα, που φωτίζονται από το φως του ήλιου στον χώρο ανασκαφής εντός του λάκκου αριθ. 1 του Μουσείου των Πολεμιστών και Αλόγων από Τερακότα της δυναστείας Τσιν, στο Σιάν, στην επαρχία Σανσί της Κεντρικής Κίνας. Η Κίνα διευρύνει τις τάξεις του φημισμένου στρατού των Πολεμιστών από Τερακότα, με νέες ανασκαφές που αναμένεται να αποκαλύψουν εκατοντάδες ακόμη αρχαία αγάλματα σε φυσικό μέγεθος. Το μουσείο που επιβλέπει το τεράστιο μαυσωλείο του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας αναφέρει ότι ξεκίνησε τις εργασίες στις 30 Μαρτίου 2015 στον λάκκο αριθ. 2 του τάφου, ο οποίος είναι μικρότερος σε μέγεθος αλλά θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη αρχαιολογική αξία από τον ήδη ανασκαμμένο λάκκο αριθ. 1. AP

Η ανάλυσή τους υποδηλώνει ότι δεν ήταν μόνο οι άνδρες που ήταν υπεύθυνοι για τη δημιουργία των εντυπωσιακών αγαλμάτων, αλλά γυναίκες, ακόμα και παιδιά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του θαμμένου στρατού.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Cultural Heritage, μόνο το 45% των δακτυλικών αποτυπωμάτων αφέθηκαν από ενήλικες άνδρες.

Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούσαν σχεδόν το 33% των αποτυπωμάτων, ενώ τα παιδιά κάτω των 15 ετών άφησαν το 22% των σημαδιών.

Ο Πήλινος Στρατός κατασκευάστηκε στις αρχές του τρίτου αιώνα π.Χ. ως μέρος του τεράστιου ταφικού συγκροτήματος του αυτοκράτορα Qin Shihuang, του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας.

Εκείνη την εποχή, πίστευαν ότι ο αυτοκράτορας θα χρειαζόταν έναν μεγάλο στρατό για να τον φυλάει και να δίνει τις μάχες του στη μετά θάνατον ζωή.

Έτσι, λίγο μετά την άνοδό του στο θρόνο σε ηλικία μόλις 13 ετών, ο αυτοκράτορας Qin Shihuang ανέθεσε τη δημιουργία ενός τεράστιου στρατού που θα μπορούσε να πάρει μαζί του πέρα από τον τάφο.

Απλωμένος σε τρεις τεράστιους λάκκους, ο στρατός περιέχει γλυπτά με πάνω από 8.000 στρατιώτες, 130 άρματα, 520 άλογα και 150 ιππείς.

Ενώ τώρα είναι ένα κοκκινωπό καφέ, κάθε πολεμιστής θα ήταν αρχικά βαμμένος έντονα με χρωστικές ουσίες φτιαγμένες από το τρίψιμο πολύτιμων λίθων.

Αυτή η τεράστια κατασκευαστική προσπάθεια, που πιστεύεται ότι διήρκεσε περισσότερο από μια δεκαετία, θα απαιτούσε έναν όχι λιγότερο εντυπωσιακό στρατό γλυπτών, ζωγράφων και χειριστών κλιβάνων για να ολοκληρωθεί.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι μπορεί να υπήρχαν αρχαία εργαστήρια που έμοιαζαν με εργοστάσια, που παρήγαγαν μαζικά κεφάλια ή όπλα πριν τα στείλουν σε άλλα εργαστήρια για συναρμολόγηση.

Προηγούμενες έρευνες έχουν κάνει διάκριση μεταξύ πολεμιστών που κατασκευάστηκαν από «βασιλικούς» αγγειοπλάστες, οι οποίοι σημάδεψαν το έργο τους με ένα ειδικό σύμβολο, και εκείνων που κατασκευάστηκαν από ντόπιους

Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι εξακολουθούν να μην γνωρίζουν σχεδόν τίποτα για τους ανθρώπους που έφτιαξαν αυτό το εντυπωσιακό μνημείο.

Επισκέπτες περιηγούνται στην έκθεση του Στρατού από Τερακότα στο Μουσείο Τέχνης του Σινσινάτι (2018) AP

Η προηγούμενη υπόθεση ήταν ότι τα μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικά έργα στην αρχαία Κίνα βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά σε ενήλικες άνδρες εργάτες, αλλά νέα στοιχεία έχουν αρχίσει να ανατρέπουν αυτήν την υπόθεση.

Οι ερευνητές γράφουν: «Τα αποτελέσματα του μοντέλου δείχνουν ότι η κοινότητα των τεχνιτών δεν αποτελούνταν αποκλειστικά από ενήλικες άνδρες.

«Αυτά τα βιολογικά στοιχεία επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό πολλά ιστορικά αρχεία, ανακατασκευάζοντας έντονα τη σκηνή παραγωγής στα κρατικά εργαστήρια της δυναστείας Τσιν, όπου άνδρες και γυναίκες υπηρετούσαν μαζί και ενήλικες τεχνίτες εργάζονταν μαζί με ανηλίκους, οι οποίοι μπορεί να ήταν βοηθοί ή αρχάριοι».

Ωστόσο, οι ερευνητές παραδέχονται ότι η μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς.

Το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για ένα μικρό μέγεθος δείγματος από ένα μόνο σημείο μέσα σε ένα εκπληκτικά τεράστιο ταφικό συγκρότημα.

Το πλήρες μαυσωλείο είναι μια τεράστια περιοχή που περιβάλλεται από ένα τείχος μήκους 6,3 χλμ., που διαμορφώθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της πρωτεύουσας της δυναστείας με πύργους, στάβλους, ακόμη και προσομοιωμένα ποτάμια από υγρό υδράργυρο.

Αυτή η συλλογή εκτυπώσεων, επομένως, μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα εργαστήριο ή μια σύντομη φάση του κατασκευαστικού έργου, αντί να αντιπροσωπεύει μια συνολική τάση.

Οι ερευνητές γράφουν: «Η μελλοντική εργασία θα πρέπει να επεκτείνει τη δειγματοληψία δακτυλικών αποτυπωμάτων σε άλλους λάκκους και εργαστήρια για την αξιολόγηση των χωρικών και χρονικών διακυμάνσεων στη δομή του εργατικού δυναμικού».