Σαν σήμερα 9 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 9 Νοεμβρίου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 6 Νοεμβρίου.
- 919 - Πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος. Ήταν ο τέταρτος Αυτοκράτορας της δυναστείας των Μακεδόνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, βασιλεύοντας από το 913 έως το 959.
- 1815 - Συνθήκη των Παρισίων, με την οποία τα Επτάνησα αναγνωρίζονται ελεύθερη και ανεξάρτητη πολιτεία ως Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων.
- 1866 - Το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου στην Κρήτη. Ο Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και ανατινάζει την ανατολική πτέρυγα της μονής, καταπλακώνοντας Χριστιανούς και Τούρκους.
- 1919 - Φορολογική μεταρρύθμιση από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Εισάγεται η φορολογία του προσωπικού εισοδήματος.
- 1920 - Εκοιμήθη ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης.
- 1938 - Ο ναζιστής Γερμανός διπλωμάτης Ερνστ φομ Ρατ υποκύπτει στα θανατηφόρα τραύματά του από τους πυροβολισμούς του Εβραίου αντιστασιακού Έρσελ Γκρίνσπαν, μία πράξη που οι Ναζί χρησιμοποίησαν ως δικαιολογία για να κινήσουν το εθνικό πογκρόμ, γνωστό ως Kristallnacht (Νύχτα των Κρυστάλλων).
- 1963 - Στην Ιαπωνία, έκρηξη σε ανθρακωρυχείο σκοτώνει 458 άτομα, ενώ 839 νοσηλεύονται με δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.
- 1985 - Ο Γκάρι Κασπάροφ γίνεται ο νεαρότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι στην ιστορία, νικώντας τον Ανατόλι Καρπόφ.
- 1989 - Πτώση του Τείχους του Βερολίνου.
Η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας ανοίγει τα σημεία ελέγχου στο Τείχος του Βερολίνου, επιτρέποντας στους πολίτες της να ταξιδεύουν στο Δυτικό Βερολίνο.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:48 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου
23:27 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Συνεχίζονται αμείωτα οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν
08:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ