Σαν σήμερα 10 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 10 Νοεμβρίου

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Σαν σήμερα 10 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Φωτογραφία του 1867, με τον Όθωνα και την Αμαλία από το Atelier Albert του Μονάχου
WHAT THE FACT
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 10 Νοεμβρίου.

  • 1836 - Ο βασιλιάς Όθωνας της Ελλάδας παντρεύεται την Αμαλία.
  • 1938 - Πεθαίνει ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτής του σύγχρονου τουρκικού κράτους.
  • 1982 - Πεθαίνει ο Λεονίντ Μπρέζνιεφ, ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης.
  • 1940 – Σεισμός πλήττει την περιοχή Βράντσεα της Ρουμανίας, σκοτώνοντας περίπου 1.000 άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 4.000.
  • 1983 - Ο Μπιλ Γκέιτς παρουσιάζει τα Windows 1.0.
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