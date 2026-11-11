Σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 11 Νοεμβρίου

Γιάννης Φιλιππάκος

Σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ο Γιάννης Ρίτσος

WHAT THE FACT
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 11 Νοεμβρίου.

  • 1912 - Η Εθνοσυνέλευση των Σαμίων κηρύσσει την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα.
  • 1912 - Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Καστοριά και τη Χίο από τους Οθωμανούς.
  • 1918 - Τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. Επισήμως, ο πόλεμος τελείωσε στις 11:00, την «ενδέκατη ώρα, της ενδέκατης μέρας του ενδέκατου μήνα».
  • 1918 - Ο Γιόζεφ Πιλσούντσκι κηρύσσει την ανεξαρτησία της Πολωνίας
  • 1924 - Ο πρωθυπουργός Αλ. Παπαναστασίου ανακηρύσσει την Β΄ Ελληνική Δημοκρατία.
  • 1942 - Η τουρκική κυβέρνηση επιβάλει τον έκτακτο φόρο Βαρλίκ Βεργκισί, που θα αποφέρει μεγάλη οικονομική καταστροφή σε Έλληνες, Εβραίους και Αρμένιους.
  • 1961 - Ανακοινώνεται η ανακάλυψη κρανίων και εργαλείων της προϊστορικής εποχής στο σπήλαιο Αλεπότρυπα της Μάνης.
  • 1990 - Πεθαίνει σε ηλικία 81 ετών, ο διεθνούς φήμης, και ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, Γιάννης Ρίτσος.
  • 1990 - Πεθαίνει σε ηλικία 90 ετών, ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και θιασάρχης Αλέξης Μινωτής (Αλέξανδρος Μινωτάκης). Θεωρείται ευρέως ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες δραματικούς ηθοποιούς και αναγνωρίζεται ως ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του Σαίξπηρ.
  • 2002 - Το Σχέδιο Ανάν, σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού, που συνέταξε ο γενικός γραμματέας του Ο.Η.Ε. Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κύπρο, την τουρκοκυπριακή πλευρά και τις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο.
  • 2004 - Πεθαίνει σε ηλικία 75 ετών ο Γιασέρ Αραφάτ. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης άφησε την τελευταία του πνοή στο στρατιωτικό νοσοκομείο Περσί κοντά στο Παρίσι, όπου είχε μεταφερθεί από τη Ραμάλα για νοσηλεία. Η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης επιβεβαίωσε το θάνατο του Αραφάτ από άγνωστες αιτίες. Λίγα λεπτά αργότερα, εκλέγεται πρόεδρος ο Μαχμούντ Αμπάς
  • 2022 - Πεθαίνει η ηθοποιός Μίνα Αδαμάκη
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