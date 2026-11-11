Έχασε τη δουλειά του λίγο πριν γίνει πατέρας - Πέντε μήνες μετά έκανε τζίρο 70.000 δολάρια

Snapshot Ο Φελίπε Ρότσι έχασε τη δουλειά του μία ημέρα πριν γίνει πατέρας, χάνει εισόδημα 50.000 δολαρίων ετησίως, ενώ η σύζυγός του είχε ήδη σταματήσει να εργάζεται.

Αντί να βρει νέα εργασία, δημιούργησε με τη σύζυγό του την επιχείρηση Pass the Cam, που ενοικιάζει βιντεοκάμερες για γάμους και αναλαμβάνει το μοντάζ του υλικού.

Σε πέντε μήνες, η επιχείρηση πραγματοποίησε τζίρο περίπου 70.000 δολαρίων με 117 κρατήσεις, εξασφαλίζοντας οικονομική σταθερότητα για την οικογένεια.

Η επιτυχία προέκυψε μέσω προβολής στο TikTok και της απλής ιδέας να δώσουν στους καλεσμένους τη δυνατότητα να βιντεοσκοπούν τον γάμο αντί για επαγγελματία.

Η Ρέιτσελ δεν επέστρεψε στην εργασία της και το ζευγάρι εργάζεται από το σπίτι, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις και οικογενειακή ζωή. Snapshot powered by AI

Μία ημέρα πριν γιορτάσει με τη σύζυγό του τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, ο Φελίπε Ρότσι έλαβε μια είδηση που ανέτρεψε τον οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Ο 34χρονος έχασε τη μία από τις δύο δουλειές του, στερούμενος ξαφνικά ένα ετήσιο εισόδημα περίπου 50.000 δολαρίων, τη στιγμή που η σύζυγός του είχε ήδη σταματήσει να εργάζεται και η γέννηση της κόρης τους απείχε μόλις δύο μήνες.

Αντιμέτωποι με την οικονομική αβεβαιότητα, ο Φελίπε και η 30χρονη Ρέιτσελ Καλάι έπρεπε να αποφασίσουν πώς θα εξασφάλιζαν την οικονομική σταθερότητα της οικογένειάς τους. Η λύση δεν ήρθε μέσα από μια νέα θέση εργασίας, αλλά από μια επιχειρηματική ιδέα που ο 34χρονος είχε αρχίσει να δοκιμάζει χωρίς να διαθέτει καν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Πέντε μήνες αργότερα, η μικρή επιχείρηση που δημιούργησαν είχε πραγματοποιήσει τζίρο περίπου 70.000 δολαρίων, εξασφαλίζοντας 117 κρατήσεις και προσφέροντας στο ζευγάρι μια νέα επαγγελματική προοπτική.

Μιλώντας αποκλειστικά στο περιοδικό People, ο Φελίπε περιέγραψε πώς μια από τις πιο αγχωτικές περιόδους της ζωής τους εξελίχθηκε στην αφετηρία μιας απροσδόκητης επιχειρηματικής επιτυχίας.

Η απόλυση που ανέτρεψε τα σχέδιά τους

Τον Ιούνιο του 2026, ο Φελίπε Ρότσι εργαζόταν παράλληλα σε δύο θέσεις στον τομέα της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων για μηχανές αναζήτησης, γνωστό ως SEO.

Η σύζυγός του, Ρέιτσελ, εργαζόταν ως σχολική ψυχολόγος, όμως η επαγγελματική της σύμβαση είχε ολοκληρωθεί τον Μάιο. Καθώς το ζευγάρι περίμενε τη γέννηση της κόρης του τον Αύγουστο, εκείνη είχε αποφασίσει να μην αναλάβει νέα εργασία, ώστε να αφοσιωθεί στη φροντίδα του μωρού.

Η απρόσμενη απόλυση του Φελίπε ήρθε να ανατρέψει αυτή την απόφαση, δημιουργώντας έντονη οικονομική πίεση.

«Μπορείτε να φανταστείτε πόσο πανικοβληθήκαμε», ανέφερε ο 34χρονος στο People.

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για εμάς. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πώς θα μπορούσαμε να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα και να τα βγάλουμε πέρα», εξήγησε.

Η αναζήτηση λύσης τους οδήγησε σε μια ιδέα που μέχρι τότε ο Φελίπε αντιμετώπιζε περισσότερο ως πείραμα παρά ως ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο.

Η ιδέα που γεννήθηκε χωρίς να διαθέτει ούτε μία κάμερα

Στα τέλη Απριλίου, περίπου δύο μήνες πριν χάσει τη δουλειά του, ο Φελίπε είχε ανακαλύψει μια υπηρεσία ενοικίασης βιντεοκαμερών για γάμους.

Η ιδέα ήταν απλή: αντί ένα ζευγάρι να προσλάβει αποκλειστικά επαγγελματία βιντεογράφο, θα μπορούσε να νοικιάσει μια κάμερα και να την παραδώσει στους φίλους και στους συγγενείς του, ώστε να καταγράψουν οι ίδιοι τις στιγμές της γαμήλιας τελετής και της δεξίωσης.

Το υλικό θα επέστρεφε στη συνέχεια στην εταιρεία, η οποία θα αναλάμβανε το μοντάζ και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αναμνηστικού βίντεο.

Ο Φελίπε αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του εκδοχή αυτής της υπηρεσίας, δίνοντάς της το όνομα Pass the Cam.

Έφτιαξε μια ιστοσελίδα, δημιούργησε λογαριασμό στο TikTok και άρχισε να δημοσιεύει φωτογραφίες και πληροφορίες, προσπαθώντας να διαπιστώσει εάν υπήρχε ενδιαφέρον από υποψήφιους πελάτες.

Μόνο που υπήρχε μια βασική λεπτομέρεια: δεν είχε αγοράσει ακόμη τον εξοπλισμό. «Δεν είχα ούτε μία βιντεοκάμερα», θυμάται.

Η πρώτη πραγματική δοκιμασία ήρθε τον Μάιο, όταν μια μέλλουσα νύφη επικοινώνησε μαζί του, εξηγώντας ότι ο επαγγελματίας που θα αναλάμβανε τη βιντεοσκόπηση του γάμου της είχε ακυρώσει την τελευταία στιγμή.

Ο Φελίπε έπρεπε πλέον να εξασφαλίσει επειγόντως κάμερα για να μπορέσει να εξυπηρετήσει την πρώτη του πελάτισσα.

Άρχισε να επισκέπτεται καταστήματα στην Ατλάντα, μέχρι που κατάφερε να αγοράσει μια βιντεοκάμερα Sony 4K από το κατάστημα KEH Camera.

Μέχρι το τέλος Μαΐου, η Pass the Cam είχε πραγματοποιήσει τις πρώτες τρεις πωλήσεις της.

Τότε, βέβαια, ο Φελίπε εξακολουθούσε να εργάζεται κανονικά στις δύο δουλειές του και δεν είχε αφιερωθεί πλήρως στη νέα δραστηριότητα.

«Αντί να ψάξουμε για άλλη δουλειά, αποφασίσαμε να τα δώσουμε όλα»

Η απόλυση του Ιουνίου άλλαξε τα δεδομένα.

Αντί να αρχίσει αμέσως να στέλνει βιογραφικά και να αναζητά μια νέα θέση εργασίας, ο 34χρονος συζήτησε με τη σύζυγό του το ενδεχόμενο να αφιερώσουν περισσότερη προσπάθεια στην επιχείρησή τους.

Η απόφαση είχε ρίσκο, καθώς η Pass the Cam βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα και τα έσοδα ήταν περιορισμένα.

Ωστόσο, το ζευγάρι επέλεξε να δοκιμάσει.

«Αντί να ξεκινήσουμε την αναζήτηση μιας νέας δουλειάς, αποφασίσαμε να επενδύσουμε ολοκληρωτικά στην Pass the Cam και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό», εξήγησε ο Φελίπε.

Σταδιακά, διαμόρφωσαν τρία διαφορετικά πακέτα υπηρεσιών.

Το οικονομικότερο, με τιμή εκκίνησης τα 429 δολάρια, περιλάμβανε ενοικίαση κάμερας HD και ένα μονταρισμένο βίντεο διάρκειας τριών λεπτών.

Η δεύτερη επιλογή, με κόστος 699 δολάρια, περιλάμβανε κάμερα 4K και μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο, ενώ το ακριβότερο πακέτο προσέφερε δύο κάμερες 4K και επιπλέον υπηρεσίες επεξεργασίας.

Η διαδικασία ήταν σχεδιασμένη ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή για τους πελάτες.

Η εταιρεία έστελνε την κάμερα στους μελλόνυμφους, οι φίλοι και οι συγγενείς κατέγραφαν τον γάμο και στη συνέχεια επέστρεφαν τον εξοπλισμό.

Ο Φελίπε και η Ρέιτσελ αναλάμβαναν να μετατρέψουν το υλικό σε ένα ολοκληρωμένο βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές της ημέρας.

Το TikTok έφερε τις πρώτες μεγάλες παραγγελίες

Στην αρχή, η ανταπόκριση του κοινού ήταν συγκρατημένη. Ο Φελίπε συνέχισε να δημοσιεύει βίντεο στο TikTok, εξηγώντας τη λειτουργία της υπηρεσίας και παρουσιάζοντας μια εναλλακτική προσέγγιση στη βιντεοσκόπηση γάμων.

Σε ένα από τα βίντεό του περιέγραψε με απλά λόγια την επιχειρηματική ιδέα.

Ο Φελίπε Ρότσι με τη σύζυγό του Ρέιτσελ Καλάι

«Η γυναίκα μου κι εγώ ξεκινήσαμε μια επιχείρηση ενοικίασης καμερών για γάμους και να πώς λειτουργεί. Σας στέλνουμε μια κάμερα. Οι φίλοι και οι συγγενείς σας κινηματογραφούν τον γάμο. Μας την επιστρέφετε και εμείς μοντάρουμε όλο το υλικό δημιουργώντας ένα όμορφο βίντεο».

Η προβολή μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας αποδείχθηκε καθοριστική.

Ένα από τα βίντεο συγκέντρωσε ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα ζευγάρια να ενδιαφέρονται για την υπηρεσία.

Τον Αύγουστο, η Pass the Cam πραγματοποίησε έσοδα 6.800 δολαρίων.

Για μια επιχείρηση που μόλις λίγους μήνες νωρίτερα δεν διέθετε ούτε τον βασικό της εξοπλισμό, η εξέλιξη αυτή ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, ήρθε τον επόμενο μήνα.Από τα 6.800 στα 30.788 δολάρια μέσα σε έναν μήναΤον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον Φελίπε, ο συνολικός τζίρος της Pass the Cam εκτοξεύτηκε στα 30.788,30 δολάρια.

Η αύξηση των παραγγελιών ξεπέρασε τις προσδοκίες του ζευγαριού, το οποίο έπρεπε πλέον να διαχειριστεί μια επιχείρηση που αναπτυσσόταν ταχύτερα από όσο είχε υπολογίσει.

«Ήταν τρελό», ανέφερε ο 34χρονος, περιγράφοντας την έκπληξή του για την πορεία των εσόδων.

Μέρος των χρημάτων επενδύθηκε αμέσως στην αγορά επιπλέον βιντεοκαμερών, μπαταριών, συσκευασιών και άλλων απαραίτητων υλικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και μετά τις συγκεκριμένες επενδύσεις, από τις πωλήσεις του Σεπτεμβρίου απέμεναν περίπου 20.000 δολάρια.

Η ανάπτυξη της επιχείρησης, ωστόσο, συνοδεύτηκε και από νέες δυσκολίες.

Ορισμένα Σαββατοκύριακα, το ζευγάρι περίμενε να επιστραφούν οι κάμερες από έναν γάμο, προκειμένου να τις ελέγξει, να τις προετοιμάσει και να τις αποστείλει αμέσως στους επόμενους πελάτες.

Οι καθυστερήσεις στις μεταφορές, η διαχείριση των κρατήσεων και η ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς εξοπλισμού έγιναν μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καθημερινότητάς τους.

Παρά τις δυσκολίες, ο Φελίπε και η Ρέιτσελ δεν σκέφτηκαν σοβαρά να εγκαταλείψουν την προσπάθεια.

Τζίρος 70.000 δολαρίων και 117 κρατήσεις σε πέντε μήνες

Μέσα σε πέντε μήνες, η επιχείρηση είχε πραγματοποιήσει συνολικό τζίρο περίπου 70.000 δολαρίων, ενώ οι κρατήσεις είχαν φτάσει τις 117.

Ορισμένες αφορούσαν γάμους που είχαν ήδη προγραμματιστεί για το 2027, προσφέροντας στο ζευγάρι μια εικόνα της μελλοντικής ζήτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 70.000 δολάρια αφορούν ακαθάριστα έσοδα και όχι καθαρά κέρδη, καθώς από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθούν τα έξοδα εξοπλισμού, μεταφορών και λειτουργίας της επιχείρησης.

Ωστόσο, για την οικογένεια, η οικονομική εξέλιξη είχε ήδη σημαντικό αντίκτυπο.

Η Ρέιτσελ δεν χρειάστηκε να επιστρέψει στην εργασία της ως σχολική ψυχολόγος και μπορούσε πλέον να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη νεογέννητη κόρη τους.

Παράλληλα, ο Φελίπε εργαζόταν από το σπίτι, γεγονός που επέτρεπε στο ζευγάρι να συνδυάζει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με την οικογενειακή του ζωή.

«Ήταν πάντοτε στόχος μας η γυναίκα μου να μπορεί να μένει στο σπίτι με το παιδί μας», ανέφερε.

Από την οικονομική αβεβαιότητα σε μια νέα οικογενειακή αρχή

Για τον Φελίπε Ρότσι, η μεγαλύτερη έκπληξη δεν ήταν μόνο η οικονομική επιτυχία της επιχείρησης, αλλά το γεγονός ότι μια ιδέα που αρχικά αντιμετώπιζε ως συμπληρωματική δραστηριότητα εξελίχθηκε σε σημαντική πηγή εισοδήματος για την οικογένειά του.

Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, ο ίδιος και η σύζυγός του προσπαθούσαν να διαχειριστούν την απώλεια μιας σταθερής εργασίας, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζονταν για τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

Σήμερα, η Pass the Cam αποτελεί μια κοινή επιχειρηματική προσπάθεια, στην οποία εργάζονται μαζί και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους.

Όπως εξηγεί ο 34χρονος, η μεγαλύτερη ικανοποίηση προέρχεται από το γεγονός ότι τόλμησαν να επενδύσουν σε μια ιδέα και κατάφεραν να τη μετατρέψουν σε κάτι δικό τους.

«Το συναίσθημα ότι πήραμε το ρίσκο, πιστέψαμε σε μια ιδέα και την κάναμε πραγματικότητα, και ότι σήμερα αυτή η ιδέα μάς βοηθά να αναπτυχθούμε οικονομικά ως οικογένεια και να χτίσουμε κάτι που μπορούμε να αποκαλούμε δικό μας», ανέφερε.

Η ιστορία του Φελίπε και της Ρέιτσελ δείχνει πώς μια απρόσμενη επαγγελματική ανατροπή μπορεί, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να γίνει αφετηρία μιας διαφορετικής διαδρομής.

Από την αγωνία της απόλυσης και την αβεβαιότητα για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, βρέθηκαν μέσα σε λίγους μήνες να διαχειρίζονται μια επιχείρηση με αυξανόμενη ζήτηση, έχοντας μετατρέψει μια απλή ιδέα σε μια νέα πηγή οικονομικής σταθερότητας.

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