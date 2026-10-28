Οικονομία και ελληνοτουρκικά κρίνουν τις εκλογές -Ο σχεδιασμός του Μαξίμου για κάλπες

Snapshot Ξεκινούν μαζικές εξορμήσεις κυβερνητικών στελεχών στην επαρχία, αρχής γενομένης από τα Γιάννενα με επικεφαλής τον Κωστή Χατζηδάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει αν οι εκλογές θα γίνουν πριν ή μετά το Πάσχα, ανάλογα με το πολιτικό κλίμα.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η συσπείρωση των ψηφοφόρων μέσω συνεχούς παρουσίας και ενημέρωσης για το κυβερνητικό έργο και τα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια.

Ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί στο υπουργικό συμβούλιο για την οικονομία και τα εθνικά θέματα, τονίζοντας την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Η διαχείριση της οικονομίας και των ελληνοτουρκικών σχέσεων αναμένεται να είναι καθοριστικοί παράγοντες για το εκλογικό αποτέλεσμα, με τον Μητσοτάκη να αυξάνει τους τόνους και να προβάλλει το προβάδισμά του στις δημοσκοπήσεις. Snapshot powered by AI

Με τη συμμετοχή υπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών ξεκινούν, πιο δυναμικά και πιο … μαζικά, οι εξορμήσεις στην επαρχία με τον Κωστή Χατζηδάκη να κάνει την αρχή στα Γιάννενα την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε τα κλιμάκια σε αυτή τη φάση αναμένεται να … σαρώσουν τη δυτική Ελλάδα και να βρεθούν σε πόλεις όπως η Αρτα, η Πρέβεζα κλπ.

Η γάτα πήγε μια βόλτα μέχρι την Πειραιώς τις προηγούμενες μέρες και μου μεταφέρει ένα κλίμα έντονης κινητοποίησης καθώς όλοι προετοιμάζονται για τις εκλογές. Όπως μου επεσήμανε πάντως το κατοικίδιο ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει καταλήξει αν αυτές θα γίνουν πριν ή μετά το Πάσχα, κάτι που θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το πως θα έχει διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα εκείνη την περίοδο.

Μέχρι τότε στόχος του Μαξίμου είναι να έχουν διαμορφωθεί οι μέγιστες συνθήκες συσπείρωσης των ψηφοφόρων της ΝΔ και αυτό μπορεί να γίνει όπως εκτιμά ο Πρωθυπουργός με τη συνεχή παρουσία των στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος δίπλα στον πολίτη και την ενημέρωσή του για όσα έχουν γίνει και όσα δρομολογούνται να γίνουν.

Ο Θανάσης Κοντογεώργης έχει αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο της παρουσίασης του κυβερνητικού έργου και των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης ανά νομό και σε συνεργασία με τον Κωσταντίνο Κυρανάκη πραγματοποιούνται και οι συναντήσεις με τα κομματικά στελέχη.Με την επιστροφή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη και τον ΟΗΕ έχει συγκαλέσει τη Δευτέρα το υπουργικό συμβούλιο όπου αναμένεται με ενδιαφέρον να τοποθετηθεί τόσο για την οικονομία όσο και για τα εθνικά μας θέματα μετά τις εξελίξεις με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Σύμφωνα με τη γάτα ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει πως η κυβέρνηση θα είναι παρούσα και θα αντιμετωπίσει, αν χρειαστεί και με νέα μέτρα, τα προβλήματα που προκαλεί η ενεργειακή κρίση, ενώ θα είναι ξεκάθαρος και όσον αφορά την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων μετά τις νέες τουρκικές προκλήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος από την άμεση στήριξη της διεθνούς κοινότητας η οποία εκφράστηκε και με την κοινή δήλωση της ΕΕ με τις χώρες της περιοχής μας αν και πιστεύω πως θα περίμενε μια πιο … σαφή τοποθέτηση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση κατά την παρουσία του στην Αμερική τις επόμενες μέρες θα φροννίσει να ενημερώσει το αμερικανικό κατεστημένο για το συγκεκριμένο θέμα αλλά και γενικά για την τουρκική προκλητικότητα.

Όπως φαίνεται το επόμενο διάστημα θα ανοίξουν και πάλι πολλά μέτωπα με τη γειτονική μας χώρα και στο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά πως μαζί με την οικονομία, η διαχείριση τους θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για το αποτέλεσμα των εκλογών.

Σε αυτή τη λογική ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανεβάσει σταδιακά τους τόνους καλώντας τους πολίτες να επιλέξουν αυτόν που θα μπορέσει καλύτερα να διαχειριστεί μια πιθανή κρίση με την Τουρκία βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις που του δίνουν ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα και σε αυτό το θέμα.

Με απλά λόγια, όπως μου λέει η γάτα, οικονομία και ελληνοτουρκικά θα κρίνουν τις εκλογές καθώς με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχουν στο Μαξίμου, η πλειοψηφία των πολιτών φαίνεται να είναι έτοιμη να ψηφίσει με τη λογική της επόμενης μέρας και της προοπτικής και όχι με στόχο τη διαμαρτυρία και την αποδοκιμασία.