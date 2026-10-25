Επιδείνωση του καιρού την Κυριακή: Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες

Snapshot Την Κυριακή θα επηρεαστεί όλη η χώρα από ισχυρές βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες, ξεκινώντας από τα βορειοδυτικά και επεκτεινόμενες προς το Αιγαίο και την Κρήτη.

Οι βροχές θα πλήξουν αρχικά τη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια τη Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, με περιορισμένη ορατότητα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά πελάγη θα είναι μεταβλητοί με ένταση 3 έως 6 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει ριζικά σήμερα Κυριακή, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να σαρώσει τη χώρα ξεκινώντας από τα βορειοδυτικά, φέρνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα από το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η επιδείνωση του καιρού θα γίνει αρχικά αισθητή στα βορειοδυτικά τμήματα και γρήγορα θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Σταδιακά, τα φαινόμενα θα πλήξουν τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Σποράδες. Καθώς θα πλησιάζουμε προς το βράδυ, οι βροχοπτώσεις θα μετατοπιστούν προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Την ίδια ώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος

Η θερμοκρασία θα καταγράψει διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή, φτάνοντας στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπως και στη Θράκη, από 10 έως 21 βαθμούς. Στην Ήπειρο ο υδράργυρος θα δείξει από 11 έως 19 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία οι τιμές θα κυμανθούν από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα διαμορφωθεί από 12 έως 22 βαθμούς και από 13 έως 22 βαθμούς αντίστοιχα.

Στα νησιωτικά τμήματα, τα Επτάνησα θα δουν θερμοκρασίες από 15 έως 22 βαθμούς, το Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο από 15 έως 21, ενώ το υπόλοιπο Αιγαίο θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Τις υψηλότερες τιμές θα καταγράψουν τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, αγγίζοντας τους 24 βαθμούς Κελσίου. Όπως ανακοινώθηκε, οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά πελάγη θα είναι μεταβλητοί εντάσεως 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην περιοχή της Αττικής, οι κάτοικοι θα αντιμετωπίσουν αυξημένες νεφώσεις που θα δώσουν βροχές, ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ορατότητα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, έντασης 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κι όμως, παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Εκεί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και τη νύχτα, οι ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 2 με 4 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

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