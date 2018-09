Κακοκαιρία: Προ των πυλών ο μεσογειακός κυκλώνας «Ζορμπάς» - Θα «χτυπήσει» την Ελλάδα από ώρα σε ώρα

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται από την Τρίτη η χώρα, με τον «Ξενοφώντα» να έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Εκατοντάδες ήταν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που δεν πραγματοποιήθηκαν, λόγω των θυελλωδών ανέμων που φυσούσαν στα πελάγη, ενώ την ίδια ώρα η Αττική, η Κρήτη, αλλά και τα Κύθηρα «βυθίστηκαν» στο σκοτάδι. Παράλληλα, αυτές τις δύο ημέρες των έντονων καιρικών φαινομένων, υπήρξαν εκατοντάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και για ζημιές σε περιουσίες.

Διακοπές ρεύματος εξαιτίας της κακοκαιρίας σημειώνονται κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής, από πτώσεις δέντρων σε καλώδια ηλεκτροδότησης εξαιτίας των δυνατών ανέμων που επικρατούν.

Νωρίτερα σημειώθηκε βλάβη και στην Παλλήνη που επηρέασε τμήματα περιοχών των βορείων προαστίων, η οποία όμως σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ έχει αποκατασταθεί. Στις περιοχές που έχουν παρουσιαστεί προβλήματα περιλαμβάνονται ο Άγιος Στέφανος, η Κηφισιά, το Χαλάνδρι. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση των βλαβών.

Εξάλλου, λόγω της κακοκαιρίας, στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί και τέσσερα χωριά των Κυθήρων.

Στο σκοτάδι είναι και περιοχές των Χανίων από το Σταλό μέχρι και πέρα Πλατανιά καθώς και περιοχές του κάμπου των Χανίων, στη Σούδα αλλά και στο κέντρο της πόλης, όπως η Χαλέπα.

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή (28/09/2018) όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, εξαιτίας των ιδιαίτερα έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με απόφαση της Περιφερειάρχη, Ρένας Δούρου.

Στην απόφαση αυτή συνέτεινε και η αυριανή «ημέρα αθλητισμού» για όλη τη χώρα, όπου με τις παρούσες καιρικές συνθήκες και τις συνεχείς μετακινήσεις των μαθητών σε αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι υπαίθριοι εγκυμονούσαν περεταίρω κινδύνους οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό αποτράπηκαν. Τέλος, σημειώνεται ότι η λειτουργία ή μη των νηπιαγωγείων και των παιδικών σταθμών υπάγεται στην αρμοδιότητα της κάθε Δημοτικής Αρχής.

Εκτός από τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά δεν θα λειτουργήσουν αύριο στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιώς οι δημοτικοί παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Την ίδια στιγμή, κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή και όλα τα σχολεία της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Ξενοφών» που έχει επηρεάσει όλη τη χώρα.

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δηλαδή σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία.

Για προληπτικούς λόγους, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Κορυδαλλού.

Συνεχίζονται τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ωστόσο, κανονικά θα διεξαχθούν στις 9 το βράδυ τα δρομολόγια των πλοίων για την Κρήτη, καθώς σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από τη νύχτα στο Αιγαίο.

Σε πολλές θαλάσσιες περιοχές οι άνεμοι εξακολουθούν να φθάνουν κατά τόπους και τα 10 μποφόρ. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ ανοιχτή είναι η πορθμειακή γραμμή Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας.

Κλειστές είναι οι γραμμές Ρίο-Αντίρριο, Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Αρκίτσα- Αιδηψός, Καβάλα-Πρίνος. Στη γραμμή Βόλος-Σποράδες θα εκτελεστεί το δρομολόγιο των 7:45 με τον "Πρωτέα". Ανοιχτή είναι η γραμμή Κεραμωτή Καβάλας Λιμένας Θάσου. Στις γραμμές Κυλλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλλονιά τα δρομολόγια γίνονται μόνο κατά την κρίση των πλοιάρχων.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί περισσότερες από 580 κλήσεις, από χθες το πρωί έως αυτή την ώρα, από όλες σχεδόν τις περιοχές της Αττικής, για πτώσεις δένδρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν.

Awaiting fresh model updates on the #Medicane formation in the southern Mediterranean. Model guidance is hinting at a more southerly track now and the Medicane may hit Crete island this weekend as well. Here are our latest thoughts and forecast details:https://t.co/AwBVBFmTYx pic.twitter.com/sAiovUEYsN