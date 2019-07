Καιρός: Οι τελευταίες προβλέψεις πριν από τις κάλπες – Με καύσωνα και μποφόρ θα ψηφίσουμε

Με τι καιρό θα ταξιδέψουν οι ψηφοφόροι στα χωριά τους και με τι καιρό θα ψηφίσουμε.

Δείτε τις τελευταίες προβλέψεις για τον καιρό του Σαββατοκύριακου:

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ και περιορισμένη αστάθεια θα είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού έως την Κυριακή 07/07 2019.

Το Σαββάτο τοπικά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι λίγα και τοπικά, κατά κύριο λόγο στην Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία το Σάββατο 06/07 αναμένεται να φτάσει κατά τόπους τους 37 έως 38oC στα ηπειρωτικά και τους 35oC στις νησιωτικές περιοχές, ενώ την Κυριακή 07/07 θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους κατά τόπους τους 38 με 39oC στα ηπειρωτικά και τους 36 με 37oC στις νησιωτικές περιοχές.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ όμως στο Νότιο Αιγαίο το Σαββάτο 06/07 και την Κυριακή 07/07 θα φτάνουν πρόσκαιρα κατά τόπους και τα 7 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο



ΣΑΒΒΑΤΟ 06-07-2019



Γενικά αίθριος καιρός. Στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07-07-2019

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

GALLERY 01







Κάντε Bookmark τις σελίδες του Newsbomb.gr για τα Exit Poll 2019 και τα Αποτελέσματα Εκλογών 2019 της 7ης Ιουλίου, ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι και με εγκυρότητα!

Διαβάστε επίσης όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις επερχόμενες Εθνικές Εκλογές 2019.