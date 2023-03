Oscars 2023 LIVE BLOG: Λεπτό προς λεπτό η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου

Τα Όσκαρ επιστρέφουν στις 03:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), στην αίθουσα Walk of Fame στο Dolby Theater του Χόλιγουντ, για την 95η Τελετή Απονομής των Βραβείων Oscars 2023.

Φέτος η Ακαδημία προσπάθησε να κάνει σίγουρες επιλογές. Παρουσιαστής της λαμπερής βραδιάς θα είναι για τρίτη φορά ο Τζίμι Κίμελ (οι δύο προηγούμενες τις χρονιές ήταν το 2017 και 2018).

Η επιλογή του Κίμελ έγινε με σκοπό να επιστρέψει η τηλεθέαση στις παλιές «δοξασμένες» μέρες των 50 εκατομμυρίων τηλεθεατών.

H «ομάδα διαχείρισης κρίσεων»

Απόψε, μια «ομάδα κρίσης» θα έχει στραμμένα τα μάτια της… παντού, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ, ώστε να προλάβει δυσάρεστα γεγονότα, ειδικότερα μετά από το περσινό επεισόδιο με τον Γουίλ Σμιθ, ο οποίος εισέβαλε στη σκηνή και χαστούκισε τον Κρις Ροκ.

Αργότερα εκείνο το βράδυ, ο Σμιθ κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «King Richard».

Οι ταινίες

Το «Everything Everywhere All at Once», η κλασική πλέον ταινία επιστημονικής φαντασίας του Daniels (το δίδυμο των σκηνοθετών Daniel Kwan και Daniel Scheinert, οι οποίοι έχουν ήδη κερδίσει αρκετά βραβεία για τη δουλειά τους), είναι υποψήφια για 11 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφιοτήτων για Καλύτερη Ταινία και όλων των βασικών κατηγοριών (εκτός από την κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού).

Ο κύριος ανταγωνιστής της είναι το «The Banshees of Inisherin», η φανταστική και βάναυσα καταθλιπτική νέα ταινία ενός από τους σπουδαιότερους σεναριογράφους του σήμερα, του Martin McDonagh, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το «Three Billboards Outside Ebbing», «Missouri», ταινία που χάρισε στη Frances McDormand το πρώτο της Όσκαρ το 2018.

Και οι δύο ταινίες έχουν αποσπάσει πολλές διακρίσεις και έχουν λάβει αρκετά βραβεία «Καλύτερης Ταινίας», γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο να γνωρίζουμε ποια θα πάρει το σημαντικότερο Όσκαρ της βραδιάς.