Θλίψη: Πέθανε πασίγνωστος ηθοποιός (pics)

Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών ο διάσημος ηθοποιός Danny Aiello, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του ως ιδιοκτήτη πιτσαρίας στο «Do the Right Thing» του Σπάικ Λι.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο βετεράνος ηθοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο στο Νιου Τζέρσι εξαιτίας «ξαφνικής ασθένειας».

Ποιος ήταν ο σπουδαίος Danny Aiello

Γεννήθηκε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στις 20 Ιουνίου του 1933

Το 1973 έκανε ντεμπούτο στον κινηματογράφο, με την συμμετοχή του στην ταινία «Bang the Drum Slowly» πλάι στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ένα χρόνο αργότερα θα βρεθεί να υποδύεται τον μαφιόζο Τόνι Ροσάτο στο Νονό 2. Αν και πολύ μικρός ο ρόλος του, εντούτοις η ατάκα «Ο Μάικλ Κορλεόνε στέλνει τα χαιρετίσματα του» (Michael Corleone says hello), την ώρα που προσπαθεί να σκοτώσει τον Φρανκ Πεντάντζελι σε μπαρ του Μανχάταν, έχει μείνει από τις κλασσικότερες που ακούστηκαν στην ταινία.

Ο Ντάνι Αϊέλο συμμετείχε σε πολλές ταινίες μεταξύ άλλων, «Ο νόμος του Μπρονξ», με τον Πολ Νιούμαν το 1981, «Κάποτε στην Αμερική», με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο το 1984, «Το πορφυρό ρόδο του Καΐρου», με την Μία Φάροου το 1985 και «Κάτω από την λάμψη του φεγγαριού» με τον Νίκολας Κέιτζ και την Σερ το 1988, αλλά και «Ρούμπι» το 1992.

Παράλληλα με την υποκριτική ο Ντάνι Αϊέλο ασχολήθηκε και με το τραγούδι κάτι το οποίο θα φανεί σε διάφορες ταινίες όπως «Χάντσον Χοκ, το γεράκι»., ενώ δεν δίστασε να βγάλει διάφορους δίσκους όπως τα « I Just Wanted to Hear The Words» το 2004, «Live From Atlantic City» το 2008 και «My Christmas Song for You» το 2010.

Συμμετείχε επίσης στο βίντεο κλιπ της Μαντόνα, «Papa Don’t Preach», το 1986.

Από το 1955 ήταν παντρεμένος με την Σάντι Κόεν, με την οποία είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Το 2010 ο μεγάλος του γιος Ντάνι έφυγε από την ζωή από καρκίνο στο πάγκρεας.

