Oscars 2020 - Όσκαρ 2020: Οι 5 πιο αδικημένοι στην Ιστορία των βραβείων

Μια μεγάλη αδικημένη του θεσμού είναι και η "τεράστια" Glenn Close. Πέρυσι ήταν το φαβορί για να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία της στο "The Wife" αλλά τελικώς έχασε από την Olivia Coleman. Έχει υπάρξει άλλες έξι φορές υποψήφια για τις ταινίες "The World According to Garp", "The Big Chill", "The Natural", "Fatal Attraction", "Dangerous Liaisons" και "Albert Nobbs". AP