Θρήνος στο ΝΒΑ: Πέθανε ο Γουές Άνσελντ (pics)

To 1968 επιλέχθηκε στο νούμερο 2 του draft από τους –τότε- Baltimore Bullets, έπαιξε σε 5 All Star Games, αναδείχθηκε πρωταθλητής και MVP των τελικών του 1978, ενώ το 1969 πήρε τόσο το βραβείο του rookie of the year, όσο και αυτό του πολυτιμότερου παίκτη του πρωταθλήματος. Πηγή: twitter