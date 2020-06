Εφιάλτης: «Καμπανάκι» Φάουτσι για νέα γρίπη των χοίρων

Την προσοχή εφιστά ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ Δρ. Άντονι Φάουτσι, μετά την αναγνώριση ενός νέου στελέχους του ιού της γρίπης των χοίρων, του επονομαζόμενου G4, από Κινέζους επιστήμονες.

Μιλώντας ενώπιον της Γερουσίας, ο Φάουτσι, είπε ότι οι Κινέζοι την τελευταία μία με δύο εβδομάδες έχουν εντοπίσει έναν ιό στο περιβάλλον, ο οποίος προς ώρας δεν έχει αποδειχθεί ότι μολύνει ανθρώπους, «αλλά παρουσιάζει αυτό που αποκαλούμε ικανότητα επαναξιολόγησης».

Ο Φάουτσι εξήγησε ότι όταν πολλά διαφορετικά στελέχη ενός ιού μολύνουν ταυτόχρονα τον ίδιο ξενιστή, όπως ένας χοίρος, μπορούν να ανταλλάξουν γενετικές πληροφορίες.

«Όταν αναμιγνύονται όλα μαζί και περιέχουν μερικά από τα στοιχεία που μπορεί να τα καταστήσουν εχέγγυα να μεταδοθούν στον άνθρωπο, πάντα υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστεί ένα άλλο ξέσπασμα τύπου γρίπης των χοίρων όπως είχαμε το 2009», εξήγησε ο Φάουτσι και σημείωσε ότι ο ιός είναι ακόμα στο στάδιο της εξέτασης και δεν αποτελεί άμεση απειλή.

«Αλλά είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε όπως κάναμε το 2009 με την εμφάνιση της γρίπης των χοίρων», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο ιός G4, ο οποίος γενετικά προέρχεται από τη γρίπη των χοίρων H1N1 που προκάλεσε την πανδημία του 2009, περιγράφηκε σε μελέτη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Σχολιάζοντας τα νέα δεδομένα, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Κρίστιαν Λιντμάιερ σημείωσε τα εξής στο CNNi: «ο ευρασιατικός ιός της γρίπης των χοίρων που μοιάζει με των πτηνών είναι γνωστό ότι κυκλοφορεί στον πληθυσμό των χοίρων στην Ασία και ότι είναι σε θέση να μολύνει τον άνθρωπο σποραδικά. Δύο φορές τον χρόνο κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων περί της σύνθεσης εμβολίων για τη γρίπη, εξετάζονται όλες οι πληροφορίες για τους ιούς και συζητιέται η ανάγκη για νέα υποψήφια εμβόλια κατά των ιών. Θα διαβάσουμε προσεκτικά την μελέτη για να καταλάβουμε τι είναι καινούριο».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Ζάο Λιζιάν σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι η Κίνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε την εξάπλωση και την εκδήλωση τυχών ιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

