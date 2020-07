Θα τα χάσετε! Δείτε το εντυπωσιακό σπίτι της Μάιλι Σάιρους αξίας 5 εκατ.

Η Miley Cyrus, η γνωστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια με επιτυχίες που έχουν φτάσει μέχρι τα Billboards, αποφάσισε πρόσφατα να αγόρασε μια νέα υπερπολυτελή έπαυλη, στην οικογένεια των Kardashians, στο Calabasas, στο Λος Άντζελες.

Η εντυπωσιακή έπαυλη αποτελείται από έξι υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, προσφέροντας στο σύνολό της υψηλή πολυτέλεια και design.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το σπίτι διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και εκτός των άλλων διαθέτει και μια πολύ μεγάλη αίθουσα σινεμά.

Δείτε την gallery:

PHOTO GALLERY 1/10 Η εντυπωσιακή έπαυλη αποτελείται από έξι υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, προσφέροντας στο σύνολό της υψηλή πολυτέλεια και design. Πηγή: SUN Η εντυπωσιακή έπαυλη αποτελείται από έξι υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, προσφέροντας στο σύνολό της υψηλή πολυτέλεια και design. Πηγή: SUN Η εντυπωσιακή έπαυλη αποτελείται από έξι υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, προσφέροντας στο σύνολό της υψηλή πολυτέλεια και design. Πηγή: SUN Η εντυπωσιακή έπαυλη αποτελείται από έξι υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, προσφέροντας στο σύνολό της υψηλή πολυτέλεια και design. Πηγή: SUN Η εντυπωσιακή έπαυλη αποτελείται από έξι υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, προσφέροντας στο σύνολό της υψηλή πολυτέλεια και design. Πηγή: SUN Η εντυπωσιακή έπαυλη αποτελείται από έξι υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, προσφέροντας στο σύνολό της υψηλή πολυτέλεια και design. Πηγή: SUN Η εντυπωσιακή έπαυλη αποτελείται από έξι υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, προσφέροντας στο σύνολό της υψηλή πολυτέλεια και design. Πηγή: SUN Η εντυπωσιακή έπαυλη αποτελείται από έξι υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, προσφέροντας στο σύνολό της υψηλή πολυτέλεια και design. Πηγή: SUN Η εντυπωσιακή έπαυλη αποτελείται από έξι υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, προσφέροντας στο σύνολό της υψηλή πολυτέλεια και design. Πηγή: SUN Η εντυπωσιακή έπαυλη αποτελείται από έξι υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, προσφέροντας στο σύνολό της υψηλή πολυτέλεια και design. Πηγή: SUN ‹ ›

H Miley Cyrus είναι κόρη του τραγουδιστή Μπίλι Ρέι Σάιρους και της Αμερικανίδας ηθοποιού-παραγωγού Τις Σάιρους και είναι γνωστή στο κοινό για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Χάνα Μοντάνα του Disney Channel όπου υποδυόταν την Miley Stewart / Hannah Montana.

Η Μάιλι υπέγραψε συμβόλαιο με την Hollywood Records το 2007, για να γυρίσει την ταινία Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus, η ταινία είχε σκοπό την προώθηση των τραγουδιών της. Πούλησε 3 εκ. αντίτυπα στις ΗΠΑ, και βραβεύτηκε στα Billboard Hot 100 ως μία από τις 10 καλύτερες τραγουδίστριες με το τραγούδι "See You Again". Την ίδια χρονιά, η περιοδεία της με τίτλο Best of Both Worlds Tour εμφανίστηκε στην ταινία της με τίτλο Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert.

Η Μάιλι έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες που προέρχονται από την Disney. Η Μάιλι κατέλαβε τη δέκατη θέση στο περιοδικό Forbes, το 2010, με τις 100 πιο δυναμικές διασημότητες. Το 2011 η Μάιλι κέρδισε μια θέση στο Βιβλίο ρεκόρ γκίνες ως η "έφηβη με τις περισσότερες εμφανίσεις στα charts" και βρέθηκε στην 29η θέση στα Billboard Hot 100 στις 7 Νοεμβρίου 2009, με το τραγούδι "Party in the U.S.A.". Έχει 17 τραγούδια στα καλύτερα δέκα τραγούδια των Billboard Hot 100 και είχε τέσσερα πιστοποιημένα πλατινένια άλμπουμ από την RIAA από την ηλικία των 18. Η Μάιλι έγινε η πρώτη γυναίκα που είναι γεννημένη την δεκαετία του 90 και κατάφερε με το single Wrecking Ball να φθάσει #1 στο Billboard Hot 100.Επίσης συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα 100 πρόσωπα του περιοδικού Time που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Τι φοβούνται οι Τούρκοι στο Αιγαίο;