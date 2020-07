Ρίτα Όρα: Τρελά ερωτευμένη με Έλληνα! Φωτογραφίες από τις διακοπές τους

Τρελά ερωτευμένη είναι η Rita Ora και μάλιστα με Έλληνα και συγκεκριμένα με τον γιο του Κώστα Γαβρά, Ρομέν. Η διάσημη Βρετανίδα τραγουδίστρια και ο νέος σύντροφός της απολαμβάνουν τις σκαφάτες διακοπές τους στην Ίμπιζα και για πρώτη φορά ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» το ζευγάρι.

Rita Ora και Ρομέν Γαβράς απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μεσόγειο και τον έρωτάς τους, την ώρα που οι φωτογραφίες τους τις τελευταίες ώρες φιγουράρουν στον βρετανικό Τύπο. Η 29χρονη τραγουδίστρια φορώντας ένα μοβ μπικίνι γελά και απολαμβάνει τις στιγμές στο πλευρό του 39χρονου αγαπημένου της, ο οποίος είναι ιδιαίτερα περιποιητικός μαζί της.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Mirror, την ώρα που έβγαιναν από το νερό, ο Ρομέν τη βοήθησε να ξανά ανέβει στο σκάφος, ενώ κάποια άλλη στιγμή, την έσπρωξε στη θάλασσα, καθώς στεκόταν ανυποψίαστη στο πίσω μέρος του σκάφους.

Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, η Ora είναι ξετρελαμένη με τον Γαβρά και οι δυο τους είναι αχώριστοι.

«Είναι σοβαρή η σχέση της με τον Ρομέν και αγαπιούνται πολύ. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που είναι σε σοβαρή σχέση με κάποιον», αναφέρει μία πηγή στη «The Sun».

Πάντως, η νεαρή τραγουδίστρια δείχνει πράγματι πολύ ευτυχισμένη, ενώ μοιράστηκε μαζί μας και η ίδια φωτογραφίες της από τις διακοπές τους στο λογαριασμό της στο Instagram.

Ποιος είναι ο Ρομέν Γαβράς

Ο Ρόμεν Γαβράς είναι Ελληνό-Γάλλος σκηνοθέτης βίντεο κλιπ. Ακολούθησε τα καλλιτεχνικά βήματα των γονιών του, του καταξιωμένου Κώστα Γαβρά και της μητέρας του, Μισέλ. Στο ενεργητικό του έχει πολλές δουλειές, μεταξύ αυτών και το κλιπ του Kanye West, «No Church in the Wild».

Ακόμη, σκηνοθέτησε το αμφιλεγόμενο βίντεο της Μ.Ι.Α., «Born Free», ενώ έχει κερδίσει δύο βραβεία VMA το 2012 στις κατηγορίες Best Cinematography and Best Direction, και τα δύο για το βίντεο «Bad Girls» που σκηνοθέτησε για τη M.I.A.

