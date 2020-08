Τουρκία: NAVTEX για γεωτρήσεις του Γιαβούζ νοτιοδυτικά της Κύπρου

Μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά την πλήρη αλληλεγγύη που εξέφρασαν οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ σε Αθήνα και Λευκωσία, αναφορικά με την κλιμακούμενη ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις τουρκικές ενέργειες, η Άγκυρα εξέδωσε Navtex για γεωτρήσεις νοτιοδυτικά της Κύπρου, με ισχύ από τις 18 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Το ερευνητικό σκάφος «Γιαβούζ» βρίσκεται ήδη στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ στην νέα επιχείρηση θα συμμετέχουν τρία ακόμη πλοία, τα «Ertugrul Bey, «Osman Bey» και «Orhan Bey».

Η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1036/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-08-2020 18:13)

TURNHOS N/W : 1036/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 AUG-15 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N - 031 45.73 E

34 06.13 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z SEP 20.

Ερντογάν: Η Τουρκία προστατεύει τα δικαιώματά της σε Ανατολική Μεσόγειο, Λιβύη και Αιγαίο

Σε σημερινές του δηλώσεις, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε πως «η Τουρκία είναι πλήρως αφοσιωμένη στο να προστατεύει τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και το Αιγαίο».

Μιλώντας στην γενέτειρά του Ρίζα του Πόντου, Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την Ελλάδα και την Γαλλία για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Δεν θα κάνουμε πίσω απέναντι στις κυρώσεις και τις απειλές. Θα προστατέψουμε αποφασιστικά την Γαλάζια Πατρίδα και το Oruc Reis θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του έως τις 23 Αυγούστου. Εάν σε αυτό το διάστημα συμβεί το παραμικρό στο Oruc Reis δεν θα διστάσουμε να κάνουμε αυτό που επιβάλλεται», είπε.

Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την πειρατεία στην υφαλοκρηπίδα μας, δεν θα κάνουμε πίσω απέναντι στις κυρώσεις και τις απειλές».

«Προς το παρόν επικεντρωνόμαστε στην επίτευξη των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας σε κάθε τομέα, στο πιο προηγμένο επίπεδο σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι αυτή είναι η πραγματική ατζέντα της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία «αγωνίζεται επίσης για την καταπολέμηση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, καθώς και για την ενίσχυση της τουρκικής οικονομίας».

