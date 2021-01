Συγκίνηση: Πέθανε διάσημη ηθοποιός

Θεωρούνταν ως μια από τις καλύτερες και εμβληματικότερες κωμικούς ηθοποιούς στην ιστορία του Χόλυγουντ.

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών η εμβληματική Cloris Leachman από φυσικά αίτια στο σπίτι της στην California.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός ήταν κάτοχος οκτώ βραβείων Emmy, ενός Όσκαρ για το «The Last Picture Show» και μιας Χρυσής Σφαίρας.

Η μάνατζερ της Leachman ανέφερε ότι η ηθοποιός πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι της. «Ήταν προνόμιο να συνεργάζομαι με την Cloris Leachman, μια από τις πιο άφοβες ηθοποιούς της εποχής μας», δήλωσε η Juliet Green. «Δεν υπήρχε κανένας σαν την Cloris. Με μια ματιά είχε την ικανότητα να σε κάνει να σπαράξει η καρδιά σου ή να σε κάνει να γελάσεις μέχρι δακρύων. Ποτέ δεν ήξερες τι θα έλεγε ή θα έκανε η Cloris. Η απρόβλεπτη ποιότητα ήταν μέρος της απαράμιλλης μαγείας της» πρόσθεσε.

Η Leachman, που εμφανίστηκε σε τρεις από τις κωμικές ταινίες του Mel Brooks παρέμεινε ενεργή ενώ ήταν διαγωνιζόμενη και στο "Dancing With the Stars" στην ηλικία των 82 ετών.

Το 2019 εμφανίστηκε στην επανέκδοση της κωμικής σειράς «Mad About You» ενώ δύο ταινίες που έκανε το 2019 και το 2020 δεν έχουν ακόμα κυκλοφορήσει.

Κέρδισε Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Ruth Popper, στο «The Last Picture Show». Χαρακτηριστικές ήταν οι εμφανίσεις της στις ταινίες του Brooks, παίζοντας κωμικούς, κακούς χαρακτήρες στο "Young Frankenstein" και "High Anxiety" και την Madame Defarge από το "A Tale of Two Cities" στο "History of the World: Part 1."

