Ποδηλατόδρομοι σε δύο ιστορικές γέφυρες της Νέας Υόρκης

Ως αντίδραση στην πανδημία, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης αποκάλυψε «ριζοσπαστικά» σχέδια μετατροπής λωρίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε ποδηλατοδρόμους σε δύο γέφυρες πάνω από τον East River και κατασκευής πέντε δρόμων ποδηλάτου σε όλη την πόλη.

Το πρόγραμμα «Bridges for the People (Γέφυρες για τον Κόσμο)» ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της ομιλίας του δημάρχου Bill de Blasio «State of the City 2021». «Η Brooklyn Bridge και η Queensboro Bridge είναι εμβληματικές και στενά συνυφασμένες με την καθημερινότητα αναρίθμητων νεοϋορκέζων» υπογράμμισε ο de Blasio. «Ήρθε τώρα η στιγμή να τις φέρουμε στον 21ο αιώνα και να αγκαλιάσουμε το μέλλον με ένα ριζοσπαστικό καινούργιο σχέδιο».

Θα απαγορευθούν τα αυτοκίνητα από την εσωτερική λωρίδα προς το Μανχάταν της ηλικίας 152 ετών Brooklyn Bridge και η λωρίδα θα μετατραπεί σε ποδηλατόδρομο δύο κατευθύνσεων. Ο ποδηλατόδρομος θα είναι προστατευμένος από την κίνηση των οχημάτων και η διαδρομή για τους πεζούς θα είναι αποκλειστικά για αυτούς σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σήμερα (τη μοιράζονται πεζοί και ποδηλατιστές).

Στην ηλικίας 112 ετών Queensboro Bridge, η εξωτερική λωρίδα με κατεύθυνση βόρεια θα μετατραπεί σε ποδηλατόδρομο δύο κατευθύνσεων και η εξωτερική λωρίδα με κατεύθυνση νότια σε διαδρομή για πεζούς μόνον.

Επιπλέον, ο de Blasio δεσμεύθηκε για τη δημιουργία, φέτος, πέντε αποκαλούμενων «Bike Boulevards (Λεωφόρων Ποδηλάτου)», δρόμων στους οποίους προτεραιότητα θα έχουν τα ποδήλατα. Υποσχέθηκε ότι σε αυτούς τους δρόμους θα υπάρχουν «μοναδικά στοιχεία ντιζάιν» με στόχο την επιβράδυνση των οχημάτων και την προστασία των ποδηλατιστών.

Επίσης, οι Open Streets – δρόμοι στους οποίους απαγορεύεται η κίνηση τροχοφόρων για να δοθεί περισσότερος χώρος στους κατοίκους της πόλης να συναναστρέφονται κόσμο και να ασκούνται – θα διατηρηθούν ακόμη και όταν δεν θα υπάρχει πλέον η ανάγκη «κοινωνικής αποστασιοποίησης». «Καθώς αφήνουμε πίσω μας το υπόλοιπο της πανδημίας, οι Open Streets θα γίνουν μόνιμο μέρος του τοπίου μας» τόνισε ο de Blasio.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

