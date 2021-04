Πασίγνωστος ράπερ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Τι συνέβη (pics)

Ο διάσημος ράπερ και ηθοποιός Earl Simmons, που είναι περισσότερο γνωστός ως DMX ή Dark Man X, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με διεθνή μέσα

Ο 50χρονος υπέστη έμφραγμα έπειτα από υπερβολική δόση ναρκωτικών, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ και του Billboard. Ο ράπερ, που στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα ναρκωτικά, μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το σπίτι του σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο DMX έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τα ναρκωτικά και για την εισαγωγή του σε κλινική απεξάρτησης το 2019, έπειτα από τη φυλάκισή του για φοροδιαφυγή. Δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν κατέβαλε φόρους ύψους 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2000 έως το 2005, μετακινώντας χρήματα μεταξύ λογαριασμών που ανήκαν σε μάνατζερ και γνωστούς του.

Το άλμπουμ με το οποίο έκανε το ντεμπούτο του το 1998, «It’s Dark and Hell is Hot», βρέθηκε στο Νο1 του Billboard 200 και πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Πέρα από την καριέρα του ως ράπερ, έχει πρωταγωνιστήσει και σε ταινίες όπως το δράμα του 1998 "Belly", η ταινία δράσης του 2000 "Romeo Must Die" και η ταινία του 2003 "Cradle 2 the Grave".

