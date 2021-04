Εκκολαπτόμενη «θύελλα» στην Αφρική: Τι φέρνει ο θάνατος του προέδρου του Τσαντ στη μάχη

Στόχος ανταρτών γίνεται η πρωτεύουσα του Τσαντ, Ντζαμένα, μετά τον θάνατο στο πεδίο της μάχης του προέδρου Ιντρίς Ντεμπί, που θεωρείται ότι θα μπορούσε να φέρει μεγαλύτερη αναταραχή σε μια χώρα που είναι ζωτικής σημασίας στις διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ισλαμιστών ανταρτών στην Αφρική.

Σχολεία και κάποιες επιχειρήσεις ήταν ανοιχτά στη Ντζαμένα την Τετάρτη, μα πολλοί είχαν επιλέξει να παραμείνουν στα σπίτια τους, και οι δρόμοι ήταν σιωπηλοί, είπε μάρτυρας που μίλησε στο Reuters.

Οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα και έκλεισαν τα σύνορα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Ντεμπί. Σε εξέλιξη είναι μια περίοδος εθνικού πένθους 14 ημερών.

Ο 68χρονος Ντεμπί πέθανε τη Δευτέρα στο πεδίο της μάχης, πολεμώντας εναντίον μαχητών που εδρεύουν στη Λιβύη, προκαλώντας σοκ στη χώρα και ανησυχίες σε δυτικούς συμμάχους που τον έβλεπαν ως συνεργάτη στη μάχη κατά των ισλαμιστικών οργανώσεων.

Ο ίδιος ήταν στην εξουσία από το 1990 και είχε ήδη ανακηρυχθεί νικητής των προεδρικών εκλογών, που του έδιναν μια έκτη θητεία στον θώκο. Ο γιος του, Μαχαμάτ Ιντρίς Ντεμπί, ορίστηκε μεταβατικός πρόεδρος από ένα μεταβατικό συμβούλιο αξιωματικών του στρατού.

Ο Ντεμπί, που πήγαινε συχνά σε στρατιωτικές μονάδες στο μέτωπο φορώντας στολή, επισκεπτόταν στρατιώτες μετά την εισβολή της αντάρτικης οργάνωσης FACT (Front for Change and Concord in Chad) από τη Λιβύη και την προέλασή της εκατοντάδες χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της πρωτεύουσας. Το FACT απέρριψε το μεταβατικό σχέδιο του στρατού και είπε ότι θα συνέχιζε την επίθεσή του στην πρωτεύουσα.

«Το Τσαντ δεν είναι μοναρχία. Δεν μπορεί να υπάρξει δυναστειακή μεταβίβαση εξουσίας στη χώρα μας» ανακοίνωσε η οργάνωση.

Πολιτικοί της αντιπολίτευσης ζήτησαν επίσης επιστροφή στην πολιτική διακυβέρνηση.

Ο Ντεμπί είχε κερδίσει συμμάχους στο εξωτερικό στέλνοντας τον καλά εκπαιδευμένο στρατό του στη μάχη κατά τζιχαντιστών, μεταξύ των οποίων η Μπόκο Χαράμ στη λεκάνη της Λίμνης Τσαντ και ομάδες που συνδέονταν με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος στο Σαχέλ.

Ο κύριος σύμμαχός του, η Γαλλία, έχει περίπου 5.100 στρατιώτες στην περιοχή, στο πλαίσιο διεθνών προσπαθειών για την αντιμετώπιση των ανταρτών.

Το Παρίσι χαρακτήρισε τον θάνατό του ως απώλεια ενός θαρραλέου φίλου- και τίθενται σοβαρά ερωτήματα για τη σταθερότητα στην περιοχή, και στο ίδιο το Τσαντ. Πέραν της απειλής των ανταρτών, ο στρατός είναι διχασμένος, ενώ αυξάνονταν οι αντιδράσεις στην απολυταρχική διακυβέρνηση του Ντεμπί.

«Οι εν δυνάμει εκρηκτικές συνέπειες του θανάτου του προέδρου Ντεμπί δεν μπορούν να υποτιμηθούν- τόσο για το μέλλον του Τσαντ όσο και της περιοχής» ανακοίνωσε η Human Rights Watch, προσθέτοντας πως το στρατιωτικό συμβούλιο πρέπει να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλίσει την προστασία των αμάχων. Επίσης, ζήτησε μετάβαση σε δημοκρατική, πολιτική διακυβέρνηση και ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

«Επί σειρά ετών, διεθνείς παίκτες υποστήριζαν την κυβέρνηση του Ντεμπί για τη στήριξή της στις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις...κάνοντας σε μεγάλο βαθμό τα στραβά μάτια στην κληρονομιά καταπίεσης και τις παραβιάσεις κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων» ανέφερε η HRW.

Με πληροφορίες από Reuters

